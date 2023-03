Minaccia anarchica: "Assedio a Fdi"

Un presidio a sostegno di Alfredo Cospito sotto la sede cittadina di Fdi, in corso Buenos Aires 15. Annunciato nei volantini con la scritta «Fratelli d'Italia» rigorosamente e provocatoriamente messa «a testa in giù», per evocare Piazzale Loreto. È l'appuntamento lanciato per oggi dagli anarchici milanesi.

«L'assemblea cittadina milanese contro il 41 bis e l'ergastolo - si legge nei profili social di Galipettes, centro sociale vicino alla galassia anarchica - ha indetto per giovedì 2 marzo (oggi, ndr) un presidio solidale ad Alfredo Cospito». I promotori assicurano che resteranno «al fianco di Alfredo, fino all'ultimo respiro» in contrapposizione allo «Stato assassino» e ai «fascisti della Meloni» che sarebbero «i responsabili politici della condanna a morte del compagno, ma anche di tutte quelle morti che ordinariamente avvengono all'interno delle carceri italiane, delle centinaia di morti che lo Stato assassina quotidianamente sul posto di lavoro, nelle guerre imperialiste finanziate e appoggiate anche dall'Italia, delle morti sui confini e nel mar Mediterraneo». La promessa per oggi alle 18: «Andiamo a gridare tutta la nostra rabbia sotto le finestre di questi assassini!», in vista dell'altro corteo organizzato a Torino per sabato.

«Ecco il risultato del fanatismo di una minoranza ma anche di tanti cattivi maestri che istigano all'odio - interviene il capodelegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo Carlo Fidanza -. Non ci faremo intimidire né trascinare in questa spirale. Difenderemo l'Italia, lo Stato e le istituzioni con la forza delle nostre idee e della nostra libertà». E Fabio Raimondo, deputato di Fdi: «Parole inaccettabili e farneticamenti che devono essere condannate da tutti. Non ci faremo intimidire da chi ci minaccia ed incita alla violenza. Non faremo un passo indietro nella difesa dello Stato e delle Istituzioni». Mentre il consigliere comunale di Fdi Marco Bestetti: «L'annuncio assume toni e contiene messaggi molto pericolosi, che non possono più essere tollerati. Auspico vivamente che la Prefettura e la Questura intervengano prontamente per impedirlo. Il tentativo dichiaratamente intimidatorio di manifestare sotto la sede milanese di Fratelli d'Italia e le deliranti accuse mosse nei confronti del premier Meloni e del governo democraticamente eletto dagli italiani non possono passare sotto traccia e meritano risposte adeguate dalle Autorità competenti». Nei giorni scorsi gli anarchici hanno manifestato a più riprese contro il 41 bis. L'11 febbraio sono scesi in corteo circa 400 antagonisti e si sono verificati scontri con la polizia.