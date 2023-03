40 anni fa iniziava l'era del telefonino con un Motorola: ecco come era

Molti lo chiamavano ironicamente "citofono" ma soprattutto "mattone" per via della sua grandezza. E infatti in inglese il soprannome "the brick" era molto diffuso: stiamo parlando del primo telefonino della storia arrivato sul mercato proprio 40 anni fa, i primi giorni di marzo del 1983. Ad aprire l'era dei cellulari poi evoluti fino agli attuali smartphone è stato un Motorola DynaTAC 8000x.

Le caratteristiche

Sembra passato un secolo ma 40 anni sono davvero pochi se si considera il salto in avanti, quanto a tecnologia, che hanno fatto in questo breve lasso di tempo tutti i telefoni cellulari con modelli ultrasottili, ipertecnologici e capaci di connettersi al mondo grazie alla rete Internet (impensabile soltanto pochi anni fa) oltre a essere dotati di fotocamere come fossero i più avanzati modelli di macchine fotografiche. Ma torniamo al primo Motorola della storia: la sua lunghezza era di ben 25 cm, in pratica arrivava dall'orecchio fino a ben oltre il mento e non era facile nemmeno tenerlo a lungo in mano a causa del peso, quasi un chilogrammo.

DynaTac era l'acronimo di Dynamic Adaptive Total Area Coverage, tradotto in italiano Copertura dell'area totale adattiva dinamica: era un telefonino senza monitor ma soltanto con una tastiera numerica a toni e un piccolo display. Nel 1983 gli Stati Uniti ne autorizzarono la diffusione su tutto il territorio nazionale. In tutto ciò, qual era il suo prezzo? Esorbitante, al confronto gli smartphone odierni vengono venduti a prezzi stracciati: il primo telefonino della storia fu venduto a 3.995 dollari, l'equivalente di 3.575 euro ma la cifra di 40 anni sarebbe l'equivalente di 9-10 mila dollari di oggi. Vista la sua storia, si tratta di uno dei dispositivi più ricercati al mondo dai collezionisti: le sue quotazioni sono sempre più elevate e un DynaTAC 8000x, oggi, vale già più di mille euro.

