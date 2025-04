Addio a Google.it, chiudono le versioni nazionali del motore di ricerca: ecco cosa cambia

Ascolta ora 00:00 00:00

Un pezzo di storia dell’informatica che potrebbe abbandonarci. Google.it potrebbe presto scomparire definitivamente. Google ha infatti deciso di chiudere i domini locali di primo livello.Si parla quindi dei domini nazionali. In Italia non sarà più possibile, dunque, digitare sul proprio browser il dominio www.google.it, ma occorrerà ricorrere al generico www.google.com.

Google ha deciso di dire addio ai domini di primo livello con codice Paese (ccTLD), come Google.it, Google.fr o Google.com.br. Il cambiamento è parte di una transizione più ampia che mira a semplificare e uniformare l’esperienza di ricerca per tutti gli utenti a livello globale. Il dado è tratto. L’azienda di Mountain View ha deciso di fare il grande passo eliminando qualsiasi traccia dei domini locali. "Nel corso degli anni, la nostra capacità di offrire un'esperienza locale è migliorata", scrive Google in una nota ufficiale. "Nel 2017, abbiamo iniziato a offrire la stessa esperienza con risultati locali a tutti coloro che utilizzavano la Ricerca, indipendentemente dal fatto che scrivessero google.com o il dominio del proprio Paese", si legge.

Da quanto si comprende, infatti, la scelta di eliminare i domini locali non è dettata dal marketing bensì dal pragmatismo. La scelta andrà comunque a mettere al primo posto gli utenti. In altre parole, google.com può mostrarti risultati rilevanti per l’Italia esattamente come farebbe google.it. L'implementazione di questa modifica avverrà gradualmente nei prossimi mesi. Anche dal punto di vista legale e normativo, non ci sono impatti significativi.

Google ha chiarito che il reindirizzamento verso un dominio unico non modificherà il modo in cui l’azienda rispetta le normative locaGli inconvenienti, però, non mancano. Da parte di Google sono arrivate alcune avvertenze che segnalano agli utenti la possibilità del dover reinserire alcune delle proprie preferenze di ricerca per memorizzarle nuovamente.