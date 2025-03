Addio WhatsApp per questi cellulari: ecco quali sono

Ascolta ora 00:00 00:00

Messaggi, audio vocali, gruppi numerosi di amici e chiamate dirette. WhatsApp da anni è diventata una delle parti principali della nostra routine quotidiana privata e perfino lavorativa e professionale. Fare a meno di questa applicazione di messaggistica gratuita potrebbe essere doloroso ma, purtroppo, obbligatorio. Non per tutti ovviamente. Dal 5 maggio, infatti, la celebre app chiuderà per chi la utilizza su determinati tipi di smartphone. Ecco quali sono i dispositivi coinvolti, le motivazioni questa chiusura repentina e le possibili contromisure per chi ha un iPhone non compatibile.

I dispositivi coinvolti

Se a gennaio l’applicazione aveva smesso di funzionare per alcuni modelli vecchi di Android questa volta, al contrario, il blocco riguarda iPhone. I modelli in questione sono alcuni iPhone, tra cui iPhone 5s, iPhone 6 e iPhone 6 Plus. Il motivo è presto detto: Whatsapp per funzionare richiede almeno IOS 15.1, una versione che questi dispositivi, purtroppo, non supportano. Alcuni modelli in particolare, lanciati tra il 2013 e il 2014, non possono essere aggiornati a questa versione del sistema operativo mobile di Apple.

Le motivazioni

Le motivazioni, quindi, sono sia tecnologiche sia legate alla sicurezza informatica. Se da un lato WhatsApp richiederà nuove tecnologie più avanzare che i vecchi modelli non riescono a reggere, dall'altro Le versioni più nuove di iOS, infatti, garantiscono protezioni avanzate contro malware e tentativi di hacking.

Cosa fare

Il problema, però, può essere risolto anche per chi utilizza un iPhone datato. Chi usa uno di questi modelli, infatti, riceverà presto un messaggio da WhatsApp che lo avviserà dell’aggiornamento necessario. Se il telefono supporta iOS 15.1, basterà scaricare l’ultima versione del software e continuare a usare l’app senza problemi. Se invece si possiede un iPhone 5s, 6 o 6 Plus, l’unica opzione sarà cambiare dispositivo.

WhatsApp, infatti, non funzionerà più su questi modelli dopo il 5 maggio 2025. L’unica soluzione, quindi, sembrerebbe quella die comprarne uno più recente. Almeno, per quanto riguarda l’utilizzo di WhatsApp.