Android 15, si avvicina la data: ecco il nuovo sistema operativo. Cosa cambia

A pochi giorni dal rilascio di iOS 18, la diciottesima versione del sistema operativo di casa Apple, ecco che arriva la possibile data di debutto di Android 15, la proposta di Google. Sul web gli esperti del settore si stanno già cimentando in prove e comparazioni dei due sistemi operativi.

La data di rilascio

Stando alle ultime notizie circolanti, il nuovo sistema operativo di Google dovrebbe essere pronto per essere scaricato e utilizzato a partire dal prossimo mese. La grande attesa, dunque, starebbe per concludersi. Secondo quanto riferito da AndroidHeadlines, Google avrebbe inviato Android 15 all'Android Open Source Project - repository dove si trovano le informazioni e i codici sorgente indispensabili per realizzare del sistema operativo Android - già lo scorso 3 settembre, tuttavia non si parla di rilascio e aggiornamento per i dispositivi Pixel almeno fino al mese di ottobre. Sembra quindi che il rilascio sia stato fissato al 15 ottobre 2024. Lo stesso esperto Mishaal Rahman aveva ipotizzato una data simile.

L'aggiornamento per Pixel

Come da tradizione, dunque, l'aggiornamento cadrà di lunedì. I primi dispositivi che potranno beneficiare della nuova versione saranno quelli della serie Google Pixel, nello specifico dai modelli Pixel6 al Pixel9, fino al Pixel9Pro Fold. A seguire verranno tutti gli altri dispositivi, appartenenti a marchi differenti, come Xiaomi, Samsung, Honor, Lenovo, Motorola e OnePlus. Bisognerà solo attendere qualche settimana o mese in più.

Le novità

Fra le funzioni che saranno presenti nella nuova versione, Google promette la sincronizzazione delle notifiche tra più dispositivi, molto utile per gli utenti che possiedono più apparecchi, ma anche una migliore gestione della ricarica della batteria per gli smartphone Pixel. Come annunciato nei mesi scorsi, non ci saranno stravolgimenti rispetto ad Android 14, ma perfezionamenti.

Un'altra novità è quella del nuovo interruttore, presente in Impostazioni, utile per abilitare e disabilitare la vibrazione della tastiera. Aggiunto inoltre un feedback aptico per lo slider che migliorerà la luminosità dello schermo.

Al momento le recensioni dei beta tester che hanno già avuto modo di provare il sistema operativo sono state positive, ed è stato segnalto un considerevole

miglioramento delle performance. Questa volta, dunque, tutto fa pensare che Google abbia voluto lanciare un aggiornamento che, piuttosto che concentrarsi sulle novità, miri a consolidare le funzioni già offerte da Android.