Apple Intelligence in italiano, ecco quando arriva l'aggiornamento: cosa sappiamo

C'è grande attesa per il rilascio anche in Italia di Apple Intelligence, un sistema di Ia sviluppato da Apple per i suoi dispositivi. Secondo i rumors più recenti, questa funzionalità potrebbe arrivare da noi a marzo 2025. Pare che farà parte del pacchetto della versione di iOS 18.4. Apple, del resto, è ormai pronta a sfruttare l'intelligenza artificiale e le potenzialità che da essa derivano.

Gli aggiornamenti

Al momento è possibile scaricare iOS 18 sui propri dispositivi, ma questi resteranno senza Ia, dato che Apple Intelligence è disponibile solo per gli utenti degli Stati Uniti, che hanno trovato le prime funzioni nell'aggiornamento iOS 18.1, dove sono presenti i Writing Tools. Si continua ad aspettare, dunque. Sembra che a dicembre verrà lanciata la versione iOS 18.2, e a quel punto Apple Intelligence potrà essere sfruttata anche in altri Paesi, come Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Sudafrica. Fra le funzioni in arrivo legate all'Ia ci saranno Image Playground, Genmoji e ChatGPT.

A seguire, entro gennaio 2025 dovrebbe essere rilasciato iOS 18.3, che dovrebbe contenere pochi aggiornamenti. Dopodiché, come annunciato da diverse piattaforme online, dovrebbe essere la volta di iOS 18.4. Come abbiamo detto, la data di rilascio dovrebbe essere marzo 2024 e fra gli aggiornamenti dovrebbero figurare le risposte personalizzate per Siri. Per l'occasione, dovrebbe arrivare anche il supporto per altre lingue, compreso l'italiano.

Come si legge sullo stesso sito di Apple, "nel corso del prossimo anno Apple Intelligence sarà disponibile per più lingue, fra cui anche cinese, coreano, inglese (India), inglese (Singapore), francese, giapponese, italiano, portoghese, spagnolo, tedesco, vietnamita e altre ".

Come sarà Apple Intelligence

La multinazionale di Cupertino ha fatto sapere che la sua Ia girerà su iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia, garantendo maggiore velocità e semplificazione agli utenti. L'intelligenza artificiale si occuperà di creare sia testo che immagini, mantenendo la privacy dell'utente.

Apple Intelligence aiuta l'utente a dare priorità a ciò che conta e a concentrarsi: riassume le notifiche delle app, lascia passare solo quelle potenzialmente urgenti con la nuova full immersion Meno interruzioni, e mette in evidenza le email più importanti con Priorità in Mail, una funzione in grado di comprendere il contenuto dei messaggi

", spiegano sul sito.