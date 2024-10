Apple lancia a sorpresa il nuovo iPad Mini, pronto per Apple Intelligence

Apple decide di anticipare i tempi e lanciare da subito l’attesa nuova versione dell’iPad mini, dotato di un nuovo chip, nuovi colori e pronto per l’arrivo dell’intelligenza artificiale nel prossimo anno. Il tablet ultraportatile era da tempo in attesa di una versione aggiornata ma, dopo l’assenza nel corso dell’evento di settembre, era quasi certo che sarebbe stato presentato nell’ultima settimana di ottobre, quando dovrebbero essere annunciati i nuovi iMac mini e MacBook Pro dotati del chip M4. Vediamo quindi come sarà questo nuovo tablet più performante, pronto per l’IA e che sarà anche compatibile con l’Apple Pencil Pro.

Piccolo ma ancora più potente

Secondo Bob Borchers, Vp marketing di Apple, “non esiste al mondo un altro dispositivo come iPad mini. Offre tutto il bello di iPad anche nel nostro design più compatto, con un incredibile rapporto qualità prezzo”. A parte le esagerazioni dei pubblicitari, l’arrivo del chip A17 Pro è sicuramente benvenuto, visto che il potente SoC usato finora solo sugli iPhone 15 Pro è un netto passo avanti rispetto all’A15 Bionic. Secondo i benchmark annunciati da Apple, le prestazioni della Cpu sono superiori di un 30% mentre la Gpu 5-core ha un miglioramento del 15% rispetto alla generazione precedente. Sicuramente delusi gli utenti che speravano di vedere sull’iPad mini se non il chip M4 disponibile sull’iPad Pro almeno l’A18 dell’iPhone 16 ma il chip sicuramente sarà in grado di gestire applicazioni professionali, editing di foto e molto altro. A conferma dell’interesse di Apple per il settore gaming, nel comunicato ci si vanta di nuove funzioni pensate per i giochi ma buona parte degli utenti sarà sicuramente più interessata agli usi in ambito produttività.

Per rendere il “piccolo” di casa Apple ancora più utile per gli utenti business, l’introduzione del Wi-Fi 6E, circa il doppio più veloce rispetto alla generazione precedente, sembra una buona mossa, come la possibilità di avere una eSim invece della scheda fisica sui modelli Cellular, che hanno a disposizione sia il Wi-Fi che il 5G in più di 190 paesi e territori. Per chi, invece, usa l’iPad come schermo aggiuntivo alla scrivania, il fatto che la porta Usb-C sia due volte più rapida nel trasferimento dati sarà sicuramente un bel passo avanti. Le fotocamere degli iPad non sono mai state particolarmente performanti ma, almeno sul nuovo mini, potranno sfruttare l’intelligenza artificiale per identificare i documenti direttamente dall’app Fotocamera, evitando di dover usare uno scanner dedicato.

Pencil Pro e funzioni smart

Disegnatori e progettisti saranno ansiosi di usare la Pencil Pro con il nuovo mini, viste le nuove funzioni a disposizione degli utenti, come la rotazione per controllare con più precisione l’angolazione del tratto o della pennellata o la possibilità di verificare l’orientamento dello strumento scelto ancora prima di toccare la superficie dello schermo. Agganciata al dock magnetico, sembra lo strumento ideale per questo nuovo tablet, che è comunque compatibile anche con le normali Pencil. Le funzioni smart di iPad Os sono sicuramente interessanti, come l’integrazione del Pencil nell’app Calcolatrice per risolvere in maniera più naturale le equazioni, oppure l’opzione Grafia Smart per rendere più leggibile la grafia in tempo reale. Interessante anche la funzione Trascrizione, che consentirà all’iPad di rilevare una lezione o conversazione e sincronizzare le trascrizioni con l’audio, rendendo possibile saltare immediatamente al punto giusto di un video. Aggiungi il Centro di Controllo riprogettato, le migliorie all’app Foto, che sfrutta al meglio le maggiori dimensioni dello schermo e il nuovo mini diventa subito più interessante.

Per sfruttare al meglio le potenzialità del nuovo tablet, però, bisognerà aspettare il lancio di Apple Intelligence, che dovrebbe essere disponibile in italiano nel corso del 2025. Anche se non è ancora chiaro quali di queste funzioni saranno disponibili nel territorio dell’Unione Europea per la disputa in corso con Apple, la casa di Cupertino si dice certa che il suo approccio flessibile tra capacità di calcolo remota e locale potrà fare la differenza per l’utente finale. Dovremo aspettare il lancio di iPadOS 18.1 per vedere come funzionerà Apple Intelligence sui modelli dotati di chip A17 Pro o M1 e successivi. Apple parla di “esperienze piacevoli, intuitive e semplici”, della possibilità di riscrivere, correggere e riassumere i testi in maniera automatica ma soprattutto dell’integrazione nel sistema della nuova Siri. Comunicare con l’assistente virtuale sarà “ancora più naturale e flessibile”, specialmente quando si tratta di domande su come usare i dispositivi Apple oppure cercare una foto dal vostro archivio semplicemente digitando una descrizione sommaria. A quanto si capisce, ci vorrà qualche mese prima di vedere tutte le funzioni pensate da Apple per la sua IA, mentre l’integrazione di ChatGPT in iPadOS 18 dovrebbe essere più semplice, inclusi i nuovi strumenti di protezione della privacy.

Disponibili da subito

Se Apple si vanta del fatto che il nuovo iPad mini sia stato realizzato con il 100% di alluminio riciclato ma anche oro, stagno e terre rare in varie componenti, il packaging senza plastica sarà sicuramente gradito agli utenti più sensibili alle tematiche ambientali. Il nuovo iPad mini è già disponibile per le prenotazioni dal 15 ottobre sul sito ufficiale o sull’app dell’Apple Store in 29 paesi e territori, inclusa l’Italia. Il nuovo modello del tablet portatile della Mela arriva in quattro colorazioni: a parte i classici galassia e grigio siderale, ci saranno anche i colori blu e viola. Il prezzo è in linea con le versioni precedenti: 609 € per la versione Wi-Fi e 779 € per la versione Cellular con 5G, entrambe con 128 GB di spazio di archiviazione. Consegne e vendita libera nei vari negozi fisici e online sono previste a partire da mercoledì 23 ottobre.

Come da tradizione Apple, per avere 256 o 512 GB il prezzo sale ben oltre i 1.000 euro ma comunque il passo avanti rispetto ai 64 GB della versione precedente è gradito. Ancora disponibile lo sconto Education, dedicato a studenti universitari ma anche a docenti e personale di ogni istituto: in questo caso si partirà da 549 €. Disponibile da subito anche l’Apple Pencil Pro, che costerà 149 € e la nuova Smart Folio, la cover magnetica in varie colorazioni a 69 € come il programma di permuta che Apple dedica agli utenti possessori di versioni più vecchie dei propri prodotti.

Le migliorie ad uno dei tablet più interessanti sul mercato sono interessanti masulla disponibilità o meno di Apple Intelligence: proprio in coda al comunicato ufficiale, Apple conferma che, un brutto colpo che potrebbe limitare l’appeal dei prodotti della Mela nel Vecchio Continente.