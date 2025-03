Arriva Surf, l’app che nasconde i post di Elon Musk: ecco l’ultima mossa contro il patron di Tesla

Ascolta ora 00:00 00:00

L’odio verso il patron di Tesla, Elon Musk, può raggiungere vette altissime e preoccupanti. Mentre il consigliere di Donald Trump, con il suo social X, prova ad ampliare la libertà di espressione e discussione, dall’altro lato c’è chi, chiaramente influenzato dall’ideologia, prova a tappargli la bocca. O almeno a nascondere le sue dichiarazioni agli utenti. Si tratta di Surf, la nuova applicazione sviluppata da Flipboard Inc. che funge da browser per il "web sociale aperto".

Disponibile in versione beta dal 18 dicembre 2024, questa app ha il merito di permettere agli utenti di creare e condividere feed personalizzati che combinano fonti e contatti provenienti da diverse piattaforme sociali. Un modo per usare diverse applicazioni, importare i differenti account e, allo stesso tempo, creare una bacheca social ricca in unica piattaforma. Fino a qui nulla da eccepire. Il vero nodo della questione arriva quando, tra le molteplici funzioni disponibili, l’app permette anche di nascondere e mutare tutti i post firmati Elon Musk.

Nessun errore di battitura. Surf mostra un'opzione che attacca direttamente il proprietario di X, Elon Musk. L'ultimo aggiornamento, in particolare, introduce una configurazione guidata per un feed che estragga contenuti da Mastodon e Bluesky, e uno dei passaggi prevede la selezione dei temi da escludere. Oltre a "politica" e "notizie", vediamo perfino un "Escludi Elon”, chiamato anche “nascondi i post su tu sai chi". Il sito Techcrunch ha infatti individuato tra i vari menu una voce che recita “escludi Elon”.

La sua funzione è presto detta: attraverso l’attivazione di questa semplice voce, si nascondono facilmente e automaticamente tutti i post social di Elon Musk.

, CEO di Flipboard, ha giustificato la scelta così: “Molte persone con cui ho parlato personalmente sono tipo… "Uso Bluesky per allontanarmi dalle notizie. E non voglio leggere di Elon. Non voglio sentire politica". Una scelta che, al netto delle posizioni politiche, farà discutere sul piano dei principi liberali e democratici.