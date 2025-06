È arrivato Crocodilus: come funziona la nuova truffa su Android

Ascolta ora 00:00 00:00

Cattive notizie per gli utenti Android. Le truffe online, ormai, fanno parte della nostra dieta virtuale ma più passa il tempo e più diventano pericolose. Gli esperti di un’agenzia di sicurezza informatica hanno scoperto un malware, soprannominato Crocodilus, estremamente pericoloso perché ha un meccanismo di funzionamento fin qui inedito. Ecco come funziona e cosa rischiano questi utenti.

La particolarità e allo stesso tempo la pericolosità di questa truffa è la capacità di creare contatti falsi nella rubrica del telefono e, attraverso di essi, di attaccare direttamente i proprietari degli smartphone per provare a rubare password e credenziali bancarie. Ma non solo: una volta installato il malware i truffatori hanno la capacità di controllare il nostro dispositivo da remoto. Questo, ovviamente, li porta ad avere accesso a tutti i nostri salvataggi: dalle foto ai dati sensibili. Il malware potrebbe quindi scaricare dati, permettere download di applicazioni e salvare account senza essere scoperto facilmente. Insomma, secondo gli esperti si potrebbe trattare di una versione più pericolosa del malware soprannominato Crocodilus. I più colpiti sono i possessori di smartphone di fascia alta e, in particolare, gli utenti Android.

Ci sono quattro modi per difendersi. Il primo è quello di evitare il download di software provenienti da terzi. In secondo luogo, sarebbe necessario non cliccare mai su link di dubbia provenienza o su collegamenti presenti in messaggi che arrivano da contatti sconosciuti.

Poi, ovviamente, Android mette a disposizione, un sistema di sicurezza aggiuntivo che gli utenti possono installare e utilizzare. Inoltre, in ultima istanza, sarebbe giusto aggiornare il nostro dispositivo perché gli sviluppatori sono sempre a lavoro per migliorare le loro patch di sicurezza.