iPhone 15: ecco i modelli che stanno già andando sold out

La nuova famiglia di smartphone Apple fa il suo debutto in Italia oggi venerdì 22 settembre. I modelli sono quattro: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Presentati all’evento Wonderlust del 13 settembre, al lancio i primi saranno disponibili in cinque colori diverse: nero, blu, giallo, verde e rosa. Per il Pro e il Pro Max, invece, le colorazioni saranno titanio nero, titanio bianco, titanio blu e titanio naturale. Per quanto riguarda il prezzo al lancio, i modelli Pro e Pro Max si aggirano attorno ai 1.239 e 1.489 euro. La versione base e iPhone 15 Plus, invece, dovrebbero costare 979 e 1.129 euro.

Cosa cambia tra iPhone Pro e Pro Max

Come negli anni precedenti, anche questa versione di iPhone presenta importanti differenze sul piano tecnico tra i due modelli Pro e quelli base, in particolare per quello che riguarda display, chip e fotocamera. Gli schermi di iPhone 15 Pro e Pro Max, infatti, utilizzano la tecnologia ProMotion, che consente variazioni di refresh rate fino a 120 Hz e porta con sé anche l’Always-on Display, la funzione che permette di mantenere lo schermo attivo per mostrare orario e notifiche.

Per quanto riguarda il chip, i due smartphone di fascia superiore montano un Apple A17 Pro, il più recente sviluppato dal colosso di Cupertino. Inoltre, questi modelli sono dotati di Gpu pensate per il gaming, con supporto per il Ray Tracing e capaci di far girare videogiochi come Resident Evil Village e il nuovo Assassin’s Creed. La quantità di memoria Ram a disposizione di questi due smartphone dovrebbe essere 8 Gb.

Le nuove fotocamere iPhone

I due smartphone iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max sono anche dotati di tre fotocamere: principale, ultra-grandangolo e teleobiettivo. Per la prima volta, inoltre, il modello Max si differenzia dal più piccolo per la presenza di una periscopica con zoom 5x. Un elemento evidenziato durante la presentazione è la nuova scocca in titanio, un materiale più resistente e leggero rispetto all’acciaio inossidabile usato fino ad ora. Infine, per quanto riguarda la durata della batteria, Apple garantisce 23 ore di riproduzione video sul modello Pro e 29 sul Pro Max.

I due iPhone base, il 15 e il Plus, hanno un processore Apple A16 Bionic, lo stesso utilizzato dai modelli 14 Pro del 2022, una Cpu esa-core e 6 Gb di ram. I display sono degli Oled Super Retina Xdr dotati di Dynamic island, il foro oblungo che ospita telecamera frontale e sensori per il riconoscimento facciale, ma privi della tecnologia ProMotion. Il refresh rate è a 60 Hz. Le fotocamere posteriori sono due, un sensore principale da 48 megapixel, decisamente superiore rispetto a quelle dei precedenti modelli base, e un ultra-grandangolo da 12. Un’altra novità di quest’anno è la possibilità di cambiare il punto di messa a fuoco di una fotografia dopo lo scatto, anche per i selfie. A livello di durata della batteria, Apple cita 20 ore di riproduzione video per iPhone 15 e 26 per il Plus.