La casa si controlla con un tasto sullo smartphone: le novità di Android 15

Una nuova importante funzione in via di sviluppo per Android 15 consentirà presto ai milioni di utenti dotati del sistema operativo di Google di perfezionare la gestione della propria smart home: la novità si trova già inserita all'interno della versione beta 3, già a disposizione di alcuni dispositivi elettronici.

Come si potrà interagire coi dispositivi "intelligenti" della propria abitazione? Grazie a "Home Controls", letteralmente "Controlli della casa", una funzionalità in grado di trasformare smartphone e tablet in veri e propri pannelli di controllo: attraverso di essi sarà possibile per l'utente dotato di Android 15 gestire gli apparecchi elettronici della rete casalinga, dialogando quindi con luci, termostati, videocamere o altoparlanti.

La funzione, inserita all'interno della sezione Screensaver, permette quindi di sfruttare cellulari e tablet dotati del sistema operativo come se fossero delle dashboard dopo averli connessi all'alimentazione, sia che si tratti di un caricabatterie che di un dock. Da sottolineare il fatto che non si tratta di un beneficio concesso solo ai possessori di prodotti della serie Google Pixel, ma di una funzione disponibile per tutti i modelli con "Screensaver" purché ovviamente siano aggiornati ad Android 15.

Con l'abilitazione di Salvaschermo, i dispositivi elettronici dotati di questo sistema operativo mostrano la schermata principale di Google Home, riportando in alto all'utente le categorie e i dispositivi preferiti, così da consentirne il rapido controllo tramite una sorta di Always-on-Display dedicato, e questo anche nel momento in cui il device è inattivo.

Viste le sue caratteristiche, pare probabile che in futuro la funzionalità in esame venga connessa ad altri servizi, quale ad esempio Smart Things. Per poter avere una visione più completa delle potenzialità dell'applicazione bisognerà attendere la release definitiva di Android 15, dopo le modifiche apportate dai produttori.

Rimanendo nel medesimo campo, all'interno della versione beta di Google Home appare chiara l'intenzione di rendere disponibili le funzionalità dedicate al controllo delle smart home su Chromecast con Google TV. Il pannello "Home Preview" di GH compare nelle impostazioni rapide dell'applicazione e in sostanza coincide con la scheda "Preferiti", consentendo all'utente di gestire luci, vieocamere, termostati, altoparlanti e prese smart, ovvero tutto ciò che è stato inserito tra i preferiti dell'app.

La novità, almeno per ora, è stata resa disponibile esclusivamente ad alcuni clienti che rientrano nel programma Anteprima

pubblica di Google Home e su Chromecast con Google TV, in attesa di una diffusione più capillare. È possibile accedere al programma aprendo Google Home, selezionando "Impostazioni" e scegliendo la voce Anteprima pubblica.