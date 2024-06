Criptovalute, un app per proteggere gli investimenti

L'aumento degli investimenti in criptovalute sottolinea sempre di più il problema della sicurezza, sia nel gestire il proprio portafoglio ma soprattutto quando si tratta di transazioni e depositi di denaro. In questo momento gli utenti hanno bisogno di estrema fiducia soprattutto dopo il congelamento di TheRock Trading, un tempo la più grande piattaforma exchange di criptovalute in Italia, finita sotto indagine per frode - con un presunto buco di svariati milioni di euro - per i gravi problemi nel restituire i fondi dei clienti.

Monetum

Rischi che chi decide di investire non vuole assolutamente correre, soprattutto vista poi la difficoltà di recuperare i propri capitali. In questo mondo dove regna spesso l'incertezza, emerge Monetum, la piattaforma fondata nel 2018 per contribuire a riprogettare il futuro dei pagamenti e promuovere l'usabilità e l'accessibilità della tecnologia.

Una lunga esperienza nel mondo dei pagamenti legacy, e progetti di grande sucesso come l'eGold alla fine degli anni Novanta, un vero segno di distinzione rispetto agli altri competitor. La piattaforma offre soluzioni e prodotti funzionali e di facile utilizzo per chiunque.

Arriva "Monetum App"

Un ulteriore passo avanti della piattaforma arriva ora con con Monetum App, una soluzione all'avanguardia progettata per garantire una gestione sicura e autonoma delle criptovalute. L'applicazione offre un'alternativa più sicura dei tradizionali custodial wallets, dove gli utenti non hanno un controllo diretto sulle loro chiavi private e quindi, dei propri fondi. La registrazione è rapida e sicura grazie allo SPID e tutela la privacy rendendo superfluo l'invio di documenti online.

Le varie funzionalità

Monetum App permette agli utenti di generare nuovi wallet tramite una frase mnemonica per il recupero dei fondi o di importare wallet esistenti, consentendo agli utenti di visualizzare, esportare e ripristinare le loro frasi mnemoniche in qualsiasi momento. All'interno della piattaforma, ogni criptovaluta è accuratamente esaminata. Gli utenti possono monitorare il saldo in euro, consultare grafici dell'andamento delle valute, verificare prezzi correnti e visualizzare le ultime transazioni.

Inoltre Monetum App supporta anche la ricezione di criptovalute tramite QR-code, l'invio con opzioni personalizzate per l'indirizzo del destinatario, la tariffa della transazione, e l'acquisto diretto di criptovalute. " Gli utenti possono gestire il proprio profilo visualizzando la cronologia degli ordini e operando con diversi limiti in base al completamento di KYC lite o full, e accedere a un elenco completo degli indirizzi del wallet ", spiega Marco Lavanna Ceo di Monetum.

Una soluzione rivoluzionaria