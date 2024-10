Finalmente arriva IT-Wallet. Ecco la guida su come inserire i documenti nell’app IO

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo la fine della sperimentazione, a partire da mercoledì 23 ottobre i primi 50.000 cittadini italiani potranno caricare all’interno dell’app IO i propri documenti, così da poterli avere sempre con sé e compiere operazioni con valore legale in tutta sicurezza. Per chi farà parte del primo contingente abilitato resta da capire come caricare i propri documenti all’interno di IT-Wallet. Scopriamo come si fa nella nostra mini-guida.

Tutto nella sezione Portafoglio

Per facilitare l’integrazione dei documenti all’interno dell’app IO, la scelta dei programmatori è stato di inserirli nella sezione finora dedicata ai sistemi di pagamento da usare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Per accedere ai documenti, quindi, bisognerà entrare nella sezione Portafoglio, quella nella quale gli utenti avevano finora inserito le carte di credito o gli account PayPal da usare per i vari versamenti. Una volta caricati, i documenti appariranno come si vede nello screenshot qui sotto, accompagnati sempre dalla scritta “versione digitale” per ricordare come siano equivalenti alle copie cartacee per i fini legali previsti dall’ordinamento vigente.

Queste immagini in anteprima sono state illustrate da Gabriele Campagnano, Capo Ufficio Stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’evento tenuto lunedì a Cernobbio e sono certamente utili per capire come orientarsi. La procedura di caricamento nel sistema sembra semplice: basterà entrare nell’app IO con lo Spid o la Carta d’Identità Elettronica, accedere alla sezione Portafoglio e premere il pulsante “Aggiungi al Portafoglio”. Il sistema quindi fornirà istruzioni su come usare la fotocamera dello smartphone per completare l’acquisizione del documento. I primi documenti che sarà possibile caricare sono la patente di guida, la tessera sanitaria e la carta europea della disabilità ma, nel corso del 2025, l’elenco si estenderà ulteriormente, a partire dalla carta d’identità vera e propria. Una volta inseriti, sarà possibile esibire i documenti durante un controllo delle forze dell’ordine o negli uffici pubblici, velocizzando le procedure di verifica.

Quando sarà disponibile per tutti

Al momento, purtroppo, inserire il passaporto all’interno di IT-Wallet sembra impossibile: visto che è usato anche al di fuori dell’Unione Europea, dove non esistono sistemi compatibili con il portafoglio digitale italiano, il documento non sarebbe leggibile. In realtà all’interno dell’app IO è già presente da tempo un documento in formato digitale, il codice fiscale. Non molti utenti ne sono a conoscenza ma, invece di cercare la tessera sanitaria, è possibile esibire già da subito il codice a barre del codice fiscale, magari in farmacia al momento del pagamento per abilitare una detrazione o all’ufficio postale. In questo caso, però, bisogna andare in un’altra sezione dell’app, quella del Profilo.

Dopo l’autenticazione, basterà andare nel menu in basso su “I tuoi dati”: da qui si aprirà una schermata che mostra nome e cognome, codice fiscale e indirizzo email. Premendo sulla scritta “Mostra” a fianco del codice fiscale, apparirà immediatamente il codice a barre. Come già annunciato qualche giorno fa, il rilascio dell’IT-Wallet avverrà in maniera progressiva nelle prossime sei settimane: se il 23 ottobre saranno 50.

000 i cittadini ad avere accesso al portafoglio digitale, il numero salirà di cinque volte il 6 novembre, per arrivare ad un milione di cittadini il 20. Il 4 dicembre, poi, tutti i cittadini italiani potranno caricare per primi in Europa i propri documenti sull’