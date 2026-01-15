Honor Magic 8 Pro: recensione del nuovo top di gamma

HONOR Magic8 Pro rappresenta il nuovo punto di riferimento per il brand in Europa, un top di gamma (se escludiamo il pieghevole V5 recensito qui) il cui sviluppo ruota su tre pilastri: display, fotografia notturna e autonomia.

L'azienda prosegue nell'utilizzo di diverse tecnologie all'avanguardia, tra cui la batteria silicon-carbon, la ricarica rapida e il contenimento di tutte queste funzioni in uno spessore ridotto. E, lato fotocamere, c’è una combinazione di sensori e ottiche che lo rende completo. Nel mirino ci sono Galaxy S26 (in arrivo a febbraio) e iPhone 17 Pro…

Display: luminoso e intelligente

HONOR Magic 8 Pro si presenta bene fin dal display, un pannello OLED LTPO da 6,71 pollici con refresh rate adattivo 1–120 Hz e una luminosità che può raggiungere i 6.000 nit in HDR e 1.800 nit in utilizzo reale. Questo significa che lo schermo resta sempre leggibile anche in condizioni di luce solare diretta, e le recenti giornate invernali soleggiate lo hanno confermato in tutte le situazioni di utilizzo.

Il sistema LTPO regola dinamicamente la frequenza di aggiornamento per ridurre i consumi quando non è richiesta la massima fluidità, ma si può forzare un refresh rate per chi è più esigente.

Lato software c'è il sistema di protezione visiva che modifica gradualmente la tonalità del display nelle ore serali, dimostrazione di come i cinesi siano ormai in grado di impensierire gli avversari anche con queste finezze sofware, e non solo con il rapporto tra prezzo e hardware della scheda tecnica. Il pannello infine è protetto dal vetro NanoCrystal Shield e il telefono è inoltre certificato IP68, IP69 e IP69K per la resistenza a polvere e liquidi, un livello di protezione superiore alla media del segmento.

Fotocamere per tutti i gusti (e le condizioni)

Il comparto fotografico è uno degli elementi principali di Magic 8 Pro. La scelta più particolare, e anche distintiva se guardiamo ai concorrenti, è l’utilizzo di un teleobiettivo da con sensore da 200 megapixel con apertura f/2.6, zoom ottico fino a 3,7x e stabilizzazione ottica (OIS). Questa fotocamera può spingersi anche a 10x con un ottimo risultato di giorno, che diventa solamente buono di notte

La fotocamera principale di Magic 8 Pro in notturna (1x)

Questo modulo è progettato in modo specifico per la fotografia notturna e a lunga distanza, ambito in cui i periscopi tradizionali tendono a mostrare limiti evidenti in termini di rumore e perdita di dettaglio.

L’idea di HONOR è stata quella di utilizzare un sensore ad alta risoluzione e di grandi dimensioni anche sull’ottica tele, per catturare più luce e più informazioni. Il risultato è che le immagini in notturna, specie in contesti urbani, riescono a raggiungere un ottimo livello di dettaglio e nitidezza. Meno brillanti le prestazioni con vegetazione fitta in notturna, segno che qui si è raggiunto il limite dei sensori per smartphone.

La fotocamera "tele" di Magic 8 Pro in notturna (2x)

Questo serve per far si che la post-produzione software sia meno aggressiva rispetto ad altri top di gamma, con risultati più puliti e una resa dei dettagli più naturale, soprattutto negli scatti notturni con zoom spinto al massimo.

La fotocamera "tele" di Magic 8 Pro in notturna (3,7x)

Accanto al tele troviamo una fotocamera principale da 50 megapixel con apertura f/1.6 e stabilizzazione ottica e una ultra-grandangolare da 50 megapixel con macro a distanza di 2,5 cm.

Di giorno la resa è equilibrata, con colori neutri e una buona gestione delle alte luci, mentre in notturna il sistema privilegia la luminosità e la stabilizzazione, mantenendo il rumore sotto controllo per scatti utilizzabili anche al PC e non solo sui social in formato per smartphone.

La fotocamera tele 2x in interni illuminati

Nel 2026, però, la fotografia su smartphone è anche software. Qui entra in gioco Magic Color che permette di applicare stili cromatici preimpostati o personalizzati, mentre l’editor integrato permette di intervenire sulle immagini direttamente dalla galleria.

La foto originale prima della rimozione passanti

L'elemento più notevole è il sistema rimozione di elementi indesiderati: processa le immagini con un unico passaggio ed è in grado di eliminare i passanti dalle foto lasciando il soggetto e ricostruendo lo sfondo. Ad oggi, anche per intuitività e velocità, risulta migliore persino di mostri sacri come iPhone e Samsung.

La foto modificata, in un click sono spariti tutti i passanti

La suite di modifica con IA generativa però è anche la più completa disponibile di serie su uno smartphone oggi: rimozione riflessi e ricostruzione dei bordi sono le due funzioni più utili che altri non hanno, senza dimenticarsi di quelle "tradizionali" ma potenziate dall'IA come il miglioramento automatico di nitidezza e contrasto. Tutto avviene in locale, senza dover passare da app esterne o dal cloud.

Il tasto fisico AI dedicato consente di aprire la fotocamera con un doppio click anche a schermo spento. È una soluzione pratica che velocizza l’accesso alla fotocamera e rende più immediata la cattura di scatti rapidi, soprattutto in situazioni in cui serve reagire in pochi istanti.

Software e funzioni: IA e non solo

Magic8 Pro arriva con MagicOS 10, un’interfaccia basata su Android che punta molto sull’integrazione di funzioni contestuali e sull’automazione di alcune operazioni quotidiane. Il sistema utilizza agenti locali in grado di analizzare ciò che è presente sullo schermo e proporre azioni rapide: riassunti di testi, traduzioni, suggerimenti sulle impostazioni, editing immediato delle immagini e altre operazioni legate al contesto di utilizzo.

Un aspetto particolare è l’integrazione dei sistemi di sicurezza basati su AI, come il rilevamento dei deepfake durante le videochiamate e l’analisi delle voci clonate durante le chiamate vocali. Oggi forse non è una necessità così diffusa, ma con l'accelerazione dell'uso dell'IA potrebbe diventare un vantaggio non da poco.

Magic8 Pro integra inoltre Google Gemini che consente interazioni basate su testo, voce e immagini. Sono inclusi tre mesi di Google AI Pro, che ampliano le possibilità di generazione di contenuti, gestione dei documenti e analisi delle informazioni direttamente dal dispositivo.

HONOR ha poi lavorato molto sull'esperienza di chi arriva da altri smartphone e vuole migrare sul nuovo ecosistema, ma anche sulle possibilità di interazione con il mondo Windows. Per il primo caso c'è un sistema di importazione automatica e guidata da iPhone a Magic 8 Pro, che prende dallo smartphone di Apple anche contatti, foto, note e promemoria. Per il secondo c'è HONOR Share che consente il trasferimento diretto di file con dispositivi iOS, macOS e Windows.

Batteria e prestazioni

Sotto la scocca troviamo lo Snapdragon 8 Elite Gen 5, la piattaforma top di gamma di Qualcomm alimentata da una batteria silicon-carbon da 6.270 mAh.

La scelta della chimica silicio carbonio consente una densità energetica superiore rispetto alle batterie tradizionali agli ioni di litio, e abbiamo già visto sul V5 che il vantaggio è evidente in termini di ore in più di utilizzo senza aumentare in modo evidente spessore e peso del dispositivo. Nell’uso quotidiano Magic8 Pro copre senza difficoltà una giornata piena anche con utilizzo molto intenso/lavorativo, e può spingersi anche fino a un giorno e mezzo con un utilizzo più tradizionale. Rispetto ai concorrenti, si nota il vantaggio e la ricarica che eravamo soliti fare verso sera, un rabbocco energetico verso le 21/22, con Magic 8 Pro non è necessaria.

La ricarica è uno dei punti di forza perché si spinge a numeri impensabili qualche anno fa nel mondo smartphone: 100 W via cavo (come i notebook più potenti per intenderci) e 80 W in wireless.

Dal punto di vista delle prestazioni, la piattaforma Snapdragon 8 Elite Gen 5 è ormai rodata. Su Magic 8 Pro non differisce dagli altri top di gamma nel funzionamento, restituendo un multitasking spinto all'estremo e una buona gestione delle temperature. Andrà ri-provato in estate, ma finora non ha mai mostrato segni di riscaldamento anche durante i giochi o la registrazione di video in 4K con temperature ambientali di 22 gradi.

Pro e contro

Ci sono diversi aspetti da che questo Honor 8 Pro migliora rispetto al passato, e si nota il lavoro nel rendere la fotocamera qualitativamente migliore prima che il software intervenga, l'immagine è più reale, la riproduzione dei colori è più vicina alla realtà e l'elaborazione software è meno invasiva, creando quindi meno artefatti nelle foto in notturna. Questo si nota anche nei video. Qui Honor deve fare qualche passo in più per arrivare alla perfezione, e iPhone resta ancora il riferimento, ma si nota in generale una qualità che rende i filmati più utilizzabili anche in video editati per PC o TV.

Lato hardware, la combinazione di 3D FaceID e del sensore sotto allo schermo è un bel vantaggio perché permette all'utente di scegliere il metodo preferito, mentre per l'audio ci troviamo con altoparlanti di altissimo livello per uno smartphone, di una batteria degna di un top di gamma e di un processore che non va mai in crisi.

Infine il software e l'interfaccia: qui spiccano le funzioni come il Magic Portal e la gestione del multitasking e, in generale, l'ottimizzazione del telefono ha raggiunto livelli interessanti, anche se manca ancora qualche passo per poter competere ad armi pari con Samsung che su Android resta in vantaggio.

Prezzo e posizionamento

HONOR Magic8 Pro arriva in Italia con un prezzo di listino di 1.299 euro, in questo sfida direttamente iPhone 17 Pro (1.339 euro di listino) e Samsung Galaxy S25 Ultra (1.219 euro di listino versione 12/256, 1.349 euro in versione 12/512), anche se quest'ultimo è uno smartphone del 2025 e la risposta diretta dei coreani arriverà a febbraio 2026 con il lancio della gamma Galaxy S26.

Honor si è allineata ai brand più rinomati, ed effettivamente il software ha raggiunto una maturità tale da consentire all'azienda di stare in questo "olimpo tecnologico", anche se va notato che i cinesi riescono a dare qualcosa in più ad un prezzo pari o inferiore.

Sul Magic 8 Pro, ad esempio, il taglio di memoria base è da 512 GB, il doppio di quello di Apple, mentre la ricarica cablata è a 100 W, addirittura due o quasi tre volte superiore agli avvesari, senza contare la batteria maggiorata.

Se consideriamo la promozione di lancio,

: chi lo prenota ora, infatti, lo pagheràe avrà