I 5 smartphone del momento con fotocamera migliore

Il mercato degli smartphone è assai vasto e variegato, non mancano le offerte e c'è una tale scelta che spesso si ha difficoltà a trovare quello più adatto per le proprie "tasche", ma anche per le proprie esigenze. Non tutti, infatti, utilizzano il telefonino soltanto per chiamare, chattare o navigare in rete: moltissimi utenti sono alla ricerca di un prodotto che abbia un'elevata qualità anche nella fotocamera per selfie, video e foto generiche da conservare o pubblicare sui social. Qui di seguito ecco la lista dei cinque migliori sul mercato in questo momento.

Samsung Galaxy S23 Ultra

Questo prodotto è considerato tra i migliori sul panorama mondiale, di sicuro il top di gamma per la Samsung: appena uscito (febbraio 2023), il Galaxy S23 Ultra offre un'altissima qualità grazie alla fotocamera principale da 200 MP (megapixel) che permette di realizzare foto e video super nitidi in ogni condizione di luce, di giorno così come di notte ma anche al tramonto o alle prime luci dell'alba. Il suo processore, Snapdragon, si adatta alle varie condizioni e riduce il rumore dei suoni più forti mentre la fotocamera, che ha praticamene raddoppiato la sua risoluzione, riesce a modificare perfettamente e in maniera automatica anche i bagliori. Con l'impostazione "in Raw" si può catturare anche il cielo stellato notturno in altissima risoluzione. I filmati hanno una qualità in 8K e lavora in 30 fps.

iPhone 14 Pro

L'ultimo arrivato in casa Apple in versione Pro e Pro Max, l'iPhone 14 ha una tecnologia sempre più all'avanguardia grazie al nuovo processore A16 Bionic che rende questo smartphone uno strumento professionale. La fotocamera principale è da 48 megapixel ma il sistema è dotato di un sensore specifico chiamato "quad-pixel" e una modalità high-tech per elaborare le immagini anche al buio o con scarsa luminosità chiamato Photonic Engine. Rispetto ai modelli precedenti, la novità risiede anche nel nuovo teleobiettivo Zoom In ottico in 3x, Zoom Out ottico in 2x e con estensione totale dello zoom ottico in 6x: lo zoom digitale arriva fino a 15x. I video sono sempre più stabili e fluidi anche quando ci si muove e c'è la possibilità di ripresa in 4K a 30 fps.

Google 7 Pixel Pro

La migliore fotocamera (e non solo) dello smartphone di Google è senz'altro presente nel 7 Pixel Pro: dotato di ben tre telecamere posteriori da 50, 48 e 12 megapixel, offre prestazioni top grazie anche a un'altissima risoluzione in modalità zoom ottico fino a 4,8x e zoom digitale in grado di spingersi fino a 30x. La loro potenza è offerta dal chip Tensor G2. Inoltre, la fotocamera Real Tone è capace di sfruttare alcuni algoritmi per rappresentare in maniera fedele oltre 10mila ritratti sulle varie tipologie di pelle. Con la modalità notturna della foto, si impiega la metà del tempo rispetto a prima per riprodurre l'immagine che diventa molto nitida anche al buio o con poca luce.

Vivo X80 Pro

La società tecnologica mondiale Vivo ha messo a disposizione anche in Italia il primo telefono che ha una grande innovazione sulle foto. L'X80 Pro possiede quattro sensori che ha sviluppato assieme all'azienda Zeiss ed è dotato di una fotocamera per "selfie" in altissima qualità da 32 megapixel mentre quelle posteriori comprendono la principale da 50 mp, grandangolo da 48 mp e quella periscopica che raggiunge 8 mp. Lo zoom arriva a 5x e i ritratti possono essere effettuati con 12 megapixel e l'innovazione Gimbal che dà la possibilità di riprese video di altissima qualità. I colori sono sempre brillanti anche in modalità notturna e con poca luce e, come detto, uno dei punti di forza di questo smartphone rimane senz'altro la modalità ritratto grazie ad alcuni filtri che non possiede la concorrenza.

Xiaomi 12T Pro 5G

Il produttore cinese Xiami ha il top di gamma nel modello 12T Pro 5G che ha una fotocamera, al passo con le migliori sul mercato, da 200 megapixel: all'interno del sensore c'è un zoom 2x in grado di sfruttare il sensore di 1,22 pollici per fotografare in high quality. Tra i punti di forza c'è una nitidezza mai vista prima e una messa a fuoco di prim'ordine. Le fotocamere all'interno dello smartphone sono tre e hanno un'ottima risoluzione anche in modalità notturna: un altro punto di forza è sicuramente la profondità dello scatto grazie ad un obiettivo a "sette elementi" di cui è dotata la fotocamera principale. Eccelente anche per la luminosità e stabilità dell'immagine anche con l'impostazione a 8K o 4K e 60 fotogrammi al secondo.