"Importanti risoluzioni di problemi": Ecco cosa cambia per chi ha Apple

L'ultimo aggiornamento per milioni di utenti in tutto il mondo la Apple lo aveva rilasciato appena due settimane fa quando, in maniera urgente, chiedeva di scaricare la versione 16.5.1. (c) per correggere alcune potenziali minacce di sicurezza per i dispositivi iPhone, iPad e Mac. Qualche ora fa ecco spuntare gli aggiornamenti 16.6 mentre, per gli utenti MacOs Ventura la versione è la 13.5.

Cosa succede con la sicurezza

A distanza di così poco tempo cosa accade? La dicitura è chiara anche se non viene specificato il tipo di problematica. " Questo aggiornamento include importanti risoluzioni di problemi e miglioramenti alla sicurezza ed è consigliato a tutti gli utenti ". Le informazioni e i dettagli sono contenuti sul link di supporto web (clicca qui) dove la Apple sottolinea che " per proteggere i propri clienti ", non viene divulgato, illustrato o confermato " alcun problema relativo alla sicurezza prima di aver eseguito un'indagine approfondita e messo a disposizione le correzioni o gli aggiornamenti necessari. In questo documento sono elencate le versioni recenti, inclusi gli aggiornamenti di sicurezza e gli interventi di sicurezza rapidi" .

Alcuni siti specializzati, invece, ipotizzano che anche stavolta possa essere accaduto qualcosa con la sicurezza dei dispositivi legate al kernel, componente centrale di ogni sistema operativo, con una falla nel sistema che avrebbe potuto modificare lo stato di quest’ultimo, ma anche la criticità legata a WebKit che, come avevamo visto sul Giornale.it, è il "cuore" del motore di ricerca Safari con potenziali problematiche dovute alla dannosa elaborazione dei contenuti del web da parte degli hacker.

Come effettuare gli aggiornamenti

Il percorso da eseguire è sempre lo stesso: andando su Impostazioni, bisogna cercare la voce Generali e cliccare su Aggiornamento software: a quel punto gli utenti Apple vedranno disponibile l'aggiornamento iOs 16.6 che andrà effettuato collegando il dispositivo alla presa di corrente se la batteria è al di sotto di una certa soglia (50%).