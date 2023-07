Urgente aggiornamento sicurezza per iPhone: ecco perché

Nelle ultime ore milioni di utenti Apple si saranno accorti che su prodotti come iPhone e iPad è stato rilasciato un nuovo aggiornamento software urgente appena due settimane dopo la versione 16.5.1 quando erano venuti a galla problemi relativi alla sicurezza. La stessa cosa è avvenuta adesso con il consiglio di aggiornarne il proprio dispositivo.

Cosa è successo

Nel dettaglio, la problematica si chiama Rapid Security Responses, ossia "risposte di sicurezza rapide" per iOS 16.5.1 (c) e iPadOS 16.5.1 (c) che " risolvono un problema che impedisce ad alcuni siti web di visualizzare correttamente", scrive la Apple sul proprio sito. In pratica si tratta soltanto di un aggiornamento che risolve una potenziale minaccia per iPhone e iPad già attiva e che, in questo modo, mette in sicurezza tutti i dispositivi. L'Rrs in questione ha risolto una falla di sicurezza nel software attuale, iOS 16.5.1. tant'é che è stato chiamato "c" visto il precedente aggiornamento contraddistinto dalla lettera "a".

L'aggiornamento per Pc

Anche i Mac, però, vanno aggiornati per la stessa problematica che di diverso ha soltanto il numero di matricola, se così vogliamo chiamarlo: si tratta della versione 13.4.1. (c), " intervento di sicurezza rapido risolve importanti problemi di sicurezza ed è consigliato a tutti gli utenti", sottolinea la Apple. Siti specializzati fanno sapere che è stata risolta una vulnerabilità di WebKit che potrebbe essere stata sfruttata in maniera attiva. Come abbiamo visto sul Giornale.it, si sarebbe trattato del motore di ricerca Safari con la criticità dovuta " all'elaborazione di contenuti Web creati in modo dannoso".

Come fare l'aggiornamento

I possessori di iPhone o iPad dovranno andare su Impostazioni-Generali-Aggiornamento Software assicurandosi che l'opzione " Interventi di sicurezza rapidi e file di sistema" sia attivata: dopodiché si dovranno seguire le classiche impostazioni per cui avverrà il dowload e il riavvio automatico del dispositivo.

Per aggiornare il Mac, invece, bisogna aprire il menu Apple, andare su Impostazioni di Sistema, cliccare su Generali nella barra laterale e sulla dicitura Aggiornamento Software sulla destra. A quel punto apparirà la scritta che è disponibile un intervento sicurezza: basterà spuntare la scritta Applica ora e il pc si aggiornerà automaticamente.

Nel frattempo siamo sempre più vicini al rilascio di iOS17 che, come abbiamo visto sul Giornale.it, avrà tantissime novità tra le quali grafiche e sistema operativo diverso rispetto all'attuale con quelle più evidenti che riguardano messaggi, FaceTime ma anche la condivisione dei file così come importanti miglioramenti che riguardano privacy e sicurezza.