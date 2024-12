iOS 18.2.1, ci siamo: in arrivo per tutti tra fine dicembre e inizio gennaio, cosa includerà

Ascolta ora 00:00 00:00

In attesa della release di iOS 18.3, Apple avrebbe aggiunto al suo programma di sviluppo un'ulteriore ed evidentemente non programmata uscita, resa necessaria da una serie di problemi e di imperfezioni segnalate dai suoi clienti a seguito dell'ultimo aggiornamento software.

Nonostante il fatto che, quindi, il colosso di Cupertino sia già in una fase avanzata di test per quanto concerne sia iOS che iPadOS 18.3, pare proprio che a breve i fruitori dei prodotti della mela morsicata potranno beneficiare di una versione intermedia nella speranza di risolvere quei difetti di cui in tanti si sono lamentati.

A rivelare per primi questa anticipazione sono gli esperti del portale web MacRumors, i quali in più di una circostanza già in passato sono riusciti a rilevare versioni dei sistemi operativo targati Apple ancora non annunciati in via ufficiale grazie a una serie di dati individuati dalla sua suite analitica sui dispositivi elettronici che accedono al sito.

Ma che cosa potrebbe includere questo nuovo aggiornamento? Innanzitutto sembra proprio di potere già escludere che prima del suo lancio venga rilasciata una versione Beta di prova, e ciò in virtù del fatto che all'interno di iOS 18.2.1 dovrebbero trovar posto in particolar modo aggiornamenti relativi alla sicurezza e patch per la correzione di bug, per quanto risulti impossibile comprendere a quali il colosso di Cupertino tentarà di porre rimedio. MacRumors ha la certezza di avere già rilevato questa nuova versione del software in esecuzione su iPhone che sono entrati sul portale web.

Considerati tutti i dettagli rilevabili dalle anticipazioni, nonché ciò che già sappiamo su iOS 18.3, pertanto, si può dire che la release della versione intermedia arriverà tra la fine di dicembre 2024 e gli inizi di gennaio 2025, come confermato anche dagli esperti di MacRumors. Il fatto che si tratti di una correzione di vulnerabilità e imperfezioni del sistema operativo, dovrebbe essere garanzia del rilascio di uno specifico aggiornamento intermedio anche per i tablet marchiati Apple, con l'arrivo di un iPadOS 18.2.1. Non si esclude che possano arrivare anche altri update di accompagnamento, come macOS 15.2.

1 per quanto concerne i Mac, ma non c'è alcuna indiscrezione a riguardo.

Questo aggiornamento intermedio arriverebbe comunque a brevissima distanza dalla release di iOS 18.2, effettuata all'inizio di dicembre e destinata a perfezionare l'Apple Intelligence e la app "Dov'è".