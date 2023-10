Il nuovo esperimento di Musk: X a pagamento per tutti

Elon Musk continua, almeno a suo dire, nella campagna per epurare X (ex Twitter) dai bot, gli account fasulli. Da martedì 17 ottobre, i nuovi utenti della piattaforma in Nuova Zelanda e nelle Filippine devono pagare un dollaro per utilizzare alcune funzioni fondamentali: mettere “mi piace”, twittare, rispondere ai post di altri e condividerli.

Il progetto si chiama “Not a bot” e, come riportato sul sito di X, “ è stato sviluppato per potenziare i nostri sforzi già significativi per ridurre lo spam, la manipolazione della nostra piattaforma e l'attività dei bot ”. In questo modo, il social network punta a valutare una “potenziale misura” per contrastare i veri e propri eserciti di account fasulli che inondano la rete di fake news, contenuti razzisti e disinformazione. Coloro che non pagheranno questa tassa potranno solo leggere i tweet o guardare i video postati da altri utenti e mettere il follow ai profili.

“Not a bot” si articola in due fasi: verifica del profilo tramite numero di telefono e scelta del programma di sottoscrizione. Le opzioni, in questo caso, sono tre: la tassa annuale di un dollaro americano (1.43 dollari neozelandesi, 42.51 pesos filippini), abbonamento a X premium o entrare nel programma “Organizzazioni verificate”. “ Questo nuovo programma mira a difendersi dai bot e dagli spammer che cercano di manipolare la piattaforma e di disturbare l'esperienza degli altri utenti di X ”, si legge ancora sul sito. “ Ci auguriamo di poter condividere presto ulteriori informazioni sui risultati ”.

L’idea di introdurre una forma di pagamento per tutti gli utenti del social network non è una novità. Elon Musk ne ha parlato già il mese scorso, durante il suo incontro con il premier israeliano Benjamin Netanyahu a Tel Aviv. Secondo il tycoon sudafricano, aumentare il costo di creazione di un bot da “ una frazione di centesimo ” a “ qualche dollaro o qualcosa del genere ” ne avrebbe ridotto il numero, considerando anche che “ ogni volta che un creatore di bot ne vuole creare un altro, avrebbe bisogno di un nuovo metodo di pagamento ”.

“Not a bot” è solo l’ultimo di una serie di misure volte, stando alle affermazioni di Musk, a ripulire la piattaforma dalle migliaia di account fasulli e creati appositamente per la diffusione di notizie false o le truffe. Queste, però, non sembrano raggiungere i risultati sperati. La spunta blu di X, per esempio, costa ben 11 dollari al mese su iPhone, ma non ha fermato la proliferazione di bot o profili fake di personalità reali che, forti proprio del verificato, raccolgono un discreto seguito.