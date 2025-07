Phone (3), un telefono pensato per ispirare

Non solo uno smartphone ma, per la prima volta, delle cuffie “on ear”. Nothing, l’azienda fondata da Carl Pei (che è stato anche il creatore di OnePlus), ha svelato a Londra due nuovi: il Phone (3) e le Headphone (1). Queste ultime segnano l’ingresso in un nuovo segmento, il che vuol dire anche l’espansione del marchio.

Phone (3): lo smartphone flagship

Dopo due anni di sviluppo, Phone (3) rappresenta per Nothing il salto definitivo nel segmento dei top di gamma. Un telefono pensato per ispirare, costruito attorno a tre principi cardine: potenza, originalità e libertà creativa. “Il mondo tech è diventato noioso – ha detto Carl Pei per lanciarlo -: tutti i telefoni si somigliano, fanno le stesse cose, nello stesso modo. Vogliamo rompere questo schema”.

Come? Cambiando per esempio il design, con un nuovo layout a tre colonne ispirato all’architettura moderna. La silhouette è più ergonomica, i bordi frontali sono stati ridotti a 1,87 mm. il 18% in meno rispetto al Phone (2), mentre la scocca unisce materiali premium e forme geometriche. La novità più visibile è la Glyph Matrix, una matrice di micro-LED sul retro che trasforma la luce in linguaggio. Notifiche personalizzate, avvisi da app specifiche, contatti preferiti con avatar pixelati, giochi interattivi come Spin the Bottle e strumenti rapidi (specchio, cronometro, indicatore batteria): tutto vive sul retro del telefono, riducendo il tempo passato sul display. Con Flip to Record, è sufficiente girare il telefono a faccia in giù per registrare e trascrivere una conversazione direttamente in Essential Space. E questo è solo l’inizio: Nothing permetterà agli sviluppatori di creare nuove animazioni e funzionalità.

Fotocamera e prestazioni

Phone (3) è pensato per i content creator: il sistema fotografico pro-grade include uno zoom ottico senza perdita, un sensore principale da 1/1.3” per scatti notturni eccezionali, e la possibilità di registrare video 4K a 60 fps su tutte le lenti con stabilizzazione ottica completa. I preset cinematografici, sviluppati in collaborazione con fotografi professionisti, permettono di ottenere look da film con pochi tocchi.

Riguardo al chipset, il cuore del dispositivo è il nuovo Snapdragon 8s Gen 4, con prestazioni nettamente superiori al predecessore: +36% in potenza CPU, +88% in GPU, +60% nelle operazioni AI, e un miglioramento del 125% nel riconoscimento immagini. Il tutto supportato da una batteria da 5150 mAh, la più grande mai integrata in un prodotto Nothing, con ricarica rapida a 65W via cavo e 15W wireless. L’autonomia, insomma, copre tranquillamente oltre un giorno di utilizzo intensivo. Sul fronte software, arriva Nothing OS 3.5 basato su Android 15, con aggiornamento promesso ad Android 16 in autunno e ben 5 anni di aggiornamenti major più 7 di patch di sicurezza. Tra le novità software più interessanti:

Essential Search: una barra smart per cercare contenuti sul dispositivo o ricevere risposte immediate su meteo, eventi e luoghi vicini.

Essential Space: uno spazio personale per idee, note e appunti, organizzato dall’AI come un vero “secondo cervello”.

Flip to Record: premi il tasto laterale, gira il telefono a faccia in giù e inizia a registrare, senza usare lo schermo.

Infine il pannello AMOLED di Phone (3)m è da 6,67 pollici, con risoluzione 1.5K, luminosità di picco fino a 4500 nit, supporto Ultra HDR, refresh rate adattivo da 30 a 120 Hz, campionamento del tocco a 1000 Hz e PWM dimming a 2160 Hz. I bordi simmetrici su tutti i lati spingono il rapporto schermo-corpo al 92,89%.

Phone (3) arriverà in due varianti: 12 + 256 GB a 799 euro e 16 + 512 GB a 899 euro. Disponibile nei colori nero e bianco, sarà in preordine dal 4 luglio 2025 su nothing.tech, con disponibilità ufficiale dal 15 luglio.

Le cuffie Headphone (1)

A 5 anni dalla sua fondazione Nothing entra nel settore audio on ear con le Headphone (1) che puntano tutto sulla raffinatezza e sui materiali premium. L’archetto e i padiglioni sono infatti realizzati in alluminio sagomato, con inserti in plastica ad alta resistenza, mentre le finiture includono componenti lavorati CNC e memory foam in. Il risultato è un prodotto robusto, leggero e visivamente unico, con cuscinetti auricolari resistenti allo sporco e capaci di adattarsi alla forma della testa.

In controtendenza rispetto alla maggior parte delle cuffie moderne, Nothing ha scelto di rinunciare ai controlli touch in favore di un sistema fisico intuitivo. I comandi sono affidati a tre elementi distinti:

Roller: una rotella che permette di regolare il volume, mettere in pausa o riprendere la riproduzione e, con una pressione prolungata, passare dalla modalità ANC (cancellazione attiva del rumore) alla Transparency.

Paddle: un comando a leva per cambiare traccia o, se tenuto premuto, scorrere velocemente all’interno di un brano o un contenuto audio.

Button: un tasto multifunzione personalizzabile tramite l’app Nothing X. Con un solo clic, è possibile attivare Channel Hop, una funzione che consente di passare rapidamente tra app audio e funzioni preferite senza dover navigare nei menu. Un comando pensato per i multitasker, per chi ascolta musica, poi un podcast, poi una nota vocale, tutto nello stesso tragitto.

Il Button può essere configurato anche per attivare comandi vocali, aprire Essential Space (l’ambiente digitale creato da Nothing per raccogliere pensieri e appunti vocali al volo), o accedere al News Reporter.

Audio di livello, firmato KEF

Dietro al design raffinato si nasconde una tecnologia acustica avanzata, frutto della collaborazione tra Nothing e KEF, storico marchio britannico specializzato in sistemi audio di alta gamma. Il cuore delle Headphone (1) è un driver dinamico da 40 mm progettato su misura per offrire un suono naturale e bilanciato, con bassi profondi, medi chiari e alti cristallini. Le cuffie supportano tre modalità di ascolto: ANC (Active Noise Cancelling), cancellazione attiva del rumore che si adatta in tempo reale all’ambiente grazie ai microfoni e a un sistema di intelligenza artificiale addestrato su oltre 28 milioni di scenari acustici; il Transparency Mode, ideale per restare in contatto con l’ambiente esterno senza togliersi le cuffie, utile ad esempio per conversare o muoversi in sicurezza, lo Spatial Audio, modalità immersiva che si adatta ai movimenti della testa, creando un palcoscenico sonoro tridimensionale che trasforma ogni sorgente stereo in un’esperienza a 360°. Grazie al sistema ENC a 4 microfoni, anche le chiamate risultano nitide e prive di interferenze, anche in ambienti affollati o rumorosi.

Autonomia e connessioni

Le Nothing Headphone (1) non deludono nemmeno sul fronte dell’autonomia: offrono fino a 35 ore di ascolto con una sola ricarica, che possono arrivare fino a 80 ore disattivando l’ANC. E bastano 5 minuti di ricarica per ottenere 2,4 ore di riproduzione.

A livello di connettività, il supporto al Bluetooth 5.3, la connessione simultanea a due dispositivi, il Fast Pair e la bassa latenza rendono lo switch da uno smartphone a un laptop o un tablet rapido e senza interruzioni. Una caratteristica ideale per chi lavora in mobilità o cambia spesso device nel corso della giornata.

Prezzo e disponibilità

Le Nothing Headphone (1)

saranno disponibili nelle eleganti colorazioni nero e bianco al prezzo di 299 euro. I preordini saranno attivi dal 4 luglio 2025 su nothing.tech, mentre la vendita ufficiale partirà dal 15 luglio presso rivenditori selezionati.