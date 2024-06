Razr 50 e 50 ultra: Motorola fa di nuovo flip (con l’AI)

Ascolta ora 00:00 00:00

La prima a (ri)fare flip è stata Motorola, quando ha riprodotto il formato icona degli Anni ’90 sugli smartphone. Modello dopo modello siamo ora arrivati alla serie razr 50 con due nuovi modelli con display esterni ampi e innovativi: il Motorola razr 50 ultra che ha uno schermo da 4,0 pollici (il più grande finora visto su prodotti foldable a conchiglia), e il razr 50,con un display da 3,6 pollici.

Design e materiali

I nuovi Motorola razr 50 sono disponibili in colori brillanti e finiture in materiale premium vegano. Il razr 50 ultra viene offerto nei colori Midnight Blue, Spring Green e Peach Fuzz, il colore Pantone dell'anno 2024. Inoltre, ritorna il classico razr Pink Peacock. Il razr 50, invece, è disponibile nelle tonalità Beach Sand, Koala Grey e Spritz Orange. Entrambi i dispositivi sono protetti da Corning Gorilla Glass Victus, che li rende resistenti a cadute e graffi, e dispongono di una protezione subacquea fino a 1,5 metri di immersione per un massimo di 30 minuti.

La cerniera rinnovata dei razr 50 permette di aprire e chiudere facilmente lo smartphone con una sola mano. Il display interno è un pOLED da 6,9 pollici, con una gamma di posizioni Flex View per scattare foto a mani libere o registrare video ottimizzati per i social media. La funzionalità Photo Booth, disponibile sia sulla fotocamera esterna che interna, permette di creare collage di quattro foto pronti per essere condivisi.

Fotocamere con intelligenza artificiale

Il Motorola razr 50 ultra è dotato di un sistema di fotocamere principale da 50 megapixel, con funzionalità Moto AI Camera e Google Foto. Il teleobiettivo da 50 mpx offre uno zoom ottico 2x senza perdita di qualità. Tra le funzionalità avanzate basate sull'intelligenza artificiale troviamo:

Photo Enhancement Engine : utilizza l'IA per ottimizzare le immagini in termini di dettagli, nitidezza, luci, ombre, colori ed effetti bokeh.

Stabilizzazione Adattiva : regola dinamicamente il livello di stabilizzazione in base alla velocità di movimento, ideale per video in movimento.

Action Shot : regola automaticamente la velocità dell'otturatore e l'illuminazione per catturare immagini in movimento.

Esposizione Prolungata : permette di catturare scie luminose artistiche o cascate fluide.

Super Zoom: migliora i dettagli delle foto da lontano attraverso un algoritmo di apprendimento automatico.

Anche il razr 50 è dotato di un sistema di fotocamere da 50 mpx con un obiettivo ultra-grandangolare/Macro Vision da 13, ideale per scatti artistici sia da vicino che con un angolo più ampio.

Hardware e prestazioni

Il razr 50 ultra è uno dei primi telefoni flip al mondo con la piattaforma mobile Snapdragon 8s Gen 3, che offre prestazioni avanzate e funzionalità come Magic Compose, che suggerisce risposte ai messaggi, e Photomoji, che trasforma le foto in emoji o adesivi. La batteria da 4000 mAh supporta la ricarica inversa da 5 W e la ricarica wireless da 15 W.

Il razr 50 è dotato di una batteria da 4200 mAh con ricarica TurboPower da 30 W e ricarica wireless da 15 W. Il processore MediaTek Dimensity 7300X a 4 nm garantisce efficienza energetica e prestazioni elevate, migliorando le attività basate sull'intelligenza artificiale e supportando l'ecosistema Moto.

Software e AI

La piattaforma software di Motorola, Hello UX, offre un'esperienza utente personalizzata, connettività avanzata e sicurezza. Le nuove funzionalità di Moto AI, che arriveranno nelle prossime settimane, includono:

Catch Me Up : riepiloga le principali novità e comunicazioni personali.

Pay Attention : registra e trascrive le conversazioni.

Remember This: cattura e memorizza automaticamente momenti e informazioni.

L'accesso diretto a Google Foto dal display esterno consente di condividere, visualizzare, eliminare o aggiungere ai preferiti immagini e video istantaneamente. Un pannello Spotify dedicato permette di saltare i brani, mentre un pannello Bose facilita il controllo di auricolari e cuffie Bose. Nuove opzioni di personalizzazione come Style Sync e Magic Canvas permettono agli utenti di creare sfondi abbinati al proprio outfit o basati su un prompt di testo.

I prezzi

motorola razr 50 ultra è disponibile in Italia con un prezzo di partenza di 1199 euro. Il razr 50 sarà invece disponibile a partire dal mese di luglio a partire da 899 euro.

Con gli smartphone viene lanciato a 39,90 euro il moto tag, che permette di rintracciare valigie, borse e altro tramite “Trova il mio dispositivo” di Google: sarà in vendita da fine luglio. Infine fino al 31 luglio sono attive alcune promozioni.