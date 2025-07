Recensione Boox Go 7 Gen II: lettore ebook con Android, quasi un tablet

La sfida nel segmento degli eBook reader, per leggere i libri digitali, è oggi sempre più accesa e Boox Go 7 Gen II prova a combattere il dominio che un tempo era esclusiva di Amazon con il brand Kindle. Oggi le opzioni sono tante, e con questa proposta l'azienda guarda a chi cerca un lettore compatto con schermo e-Ink in bianco e nero (ma esiste identico a colori) da 7".

I suoi punti di forza? Ha Android 13 a bordo, così da essere simile a un tablet che può scaricare anche applicazioni aggiuntive, e ha un pennino (si paga a parte) che permette di prendere appunti, diventando quindi un ottimo alleato sia per lo studio, sia per il lavoro. Noi lo abbiamo provato proprio in ottica lavorativa, per leggere anche comunicati stampa in PDF e per scrivere note di testo. Ecco come è andata...

Design e schermo: piccolo fuori, grande dentro

Boox ha puntato su un design ultra-sottile (solo 6,4 mm di spessore) e su un peso di 195 grammi. Nonostante le dimensioni compatte, il display Carta 1300 da 7" risulta nitido e ben leggibile anche con font piccoli. La risoluzione è di 1680×1264 pixel con 300 ppi, più che adeguata per la lettura in mobilità, e c'è la retroilluminazione regolabile che cede il passo solo a qualche alone ai bordi. In questo tradisce una fattura non proprio premium, ma resta utilizzabile e mai fastidioso.

La custodia magnetica è fatta bene, ma bisogna prenderci la mano per ricordarsi l'orientamento giusto per allineare i magneti: non è intuitiva da questo punto di vista. Se acquistate il pennino, potete inserirlo nell'alloggiamento già incluso nella custodia.

Chi legge tenendo il dispositivo con una sola mano troverà poi comodissimo il design asimmetrico che propone i tasti per voltare pagina proprio nel punto giusto per renderli ergonomicamente agevoli.

Android fa la differenza? Forse...

Il Boox Go 7 Gen II utilizza il sistema operativo di Google, Android, con accesso al Play Store. Questo significa che si possono installare altre applicazioni, non solo quelle già note a chi legge libri digitali (Kindle, Kobo, ReadEra, Pocket), ma anche altre per la produttività. Con OneNote e Google Drive, ad esempio, abbiamo accesso a tutti i nostri PDF e documenti elettronici che possono essere consultati scaricandoli dal cloud (a patto di essere connessi), con una praticità imbattibile per recuperare qualsiasi documento in ogni momento.

La flessibilità è enorme, ma alcune app non sono pensate per display e-Ink e possono risultare lente e poco gestibili. Da una parte si può regolare la frequenza di aggiornamento dello schermo, dall'altra ci sono dei limiti che però si notano solo con le app più dinamiche. Se consideriamo solo la lettura, l'esperienza d'uso è buona.

L'altro limite della presenza di Android riguarda il tempo di accensione: il sistema operativo di Google è più pesante, e per questo serve quasi un minuto dalla pressione del tasto all'inizio della lettura, mentre eBook Reader dedicati consentono un accesso quasi istantaneo.

Essendo simile a un tablet completo, e grazie a una dotazione che include WiFi e Bluetooth 5.1, il vantaggio è che si possono collegare accessori come cuffie o tastiera, ascoltando musica o audio-libri o scrivendo testo con una tastierina portatile. Non aspettatevi però la versione standard di Android, perché qui c'è una personalizzazione (Boox OS) che serve a raccogliere le funzionalità del sistema rendendole più accessibili in ottica di utilizzo del dispositivo come lettore di eBook.

Lettura e PDF: ottimo per il testo, discreto per lo studio

Per la lettura di romanzi, articoli o file testuali, il Go 7 Gen II è tra i migliori della sua categoria. Le pagine sono sempre ben renderizzate, chiare e con un contrasto che le rende fruibili in ogni circostanza. C'è anche la possibilità di evidenziare testi e scegliere, come abbiamo visto sopra, la propria app di lettura preferita tramite il Play Store.

Con i PDF il comportamento è discreto, ma non perfetto: il display da 7" è al limite per visualizzare documenti A4, e nonostante la fluidità superiore ad altri eReader, potrebbe essere necessario usare lo zoom. Per questo, in gamma, esiste un Boox Go da 10" che è consigliato a chi fa un uso intenso di PDF non ottimizzati o che combinano grafici, immagini e testo in formati non "puri".

Infine il supporto ai formati è enorme: si va dai classici EPUB/EPUB3 ai PDF passando per documenti di testo, presentazioni Power Poit, file compressi (ZIP), HTML e persino CBZ se siete amanti dei comics digitali e dei fumetti, e questo tramite l'app di default. Installando poi altre applicazioni, il ventaglio di opzioni e formati diventa praticamente infinito, così come i negozi di libri digitali: Amazon Kindle, Google Play Books e via dicendo.

Appunti, note e stylus: funziona, ma non convince del tutto

Boox ha inserito il supporto alla scrittura con il pennino di Wacom che va però acquistato a parte. La scrittura non è fluidissima, specie se si è abituati a usare il pennino su dispositivi come l'iPad di Apple o uno smartphone di Samsung (Note, Galaxy, Fold e via dicendo...).

Il risultato? È utile per fare annotazioni rapide o sottolineare documenti, ma non è un sostituto di un blocco note digitale come i prodotti più focalizzati sul garantire un'esperienza di scrittura simile a quella su carta.

Autonomia e prestazioni: ottima batteria

La batteria da 2.300 mAh garantisce circa una settimana di utilizzo misto, calando leggermente se si usano app di terze parti o Wi-Fi attivo. Il processore octa-core e i 4 GB di RAM permettono una buona fluidità nell’uso generale e non impattano troppo sulla durata che, grazie anche ad una buona ottimizzazione della modalità stand-by, consente di ritrovare sempre la carica anche dopo settimane di non utilizzo.

Prezzo e conclusioni

Il Boox Go 7 Gen II non è per tutti e si rivolge ad un pubblico ben preciso. Chi vuole solo leggere eBook, potrebbe trovare più semplice, economico e immediato un classico eBook Reader. Boox è invece una scelta perfetta per chi vuole un prodotto a 360 gradi che garantisca la possibilità di utilizzare applicazioni di terze parti, oltre a consentire di prendere qualche appunto con il pennino.

MicroSD, microfotno e speaker sono delle aggiunte non da poco, che lo rendono una tela bianca per chi è un po' più smaliziato e vuole crearsi un lettore di e-Book personalizzato per funzioni più evolute di quelle dei sistemi chiusi.

Interessante, infine, la conferma degli: non siamo a livello degli smartphone top di gamma, ma è già un buon risultato per la categoria.

Il prezzo è di 249,99€, cifra che include la cover in omaggio ma non il pennino, e ci sono anche 10 GB di archiviazione cloud gratuita.