La svolta "hard" di Musk: sì a contenuti porno su X

L’ultima sfida (abbastanza prevedibile) di Elon Musk: X, il sito di microblogging acquistato per 44 miliardi di dollari, è diventato ufficialmente a luci rosse grazie ai contenuti erotici e pornografici che da lunedì sono ufficialmente ammessi sulla piattaforma. «Pensiamo che i nostri utenti abbiamo il permesso di creare, diffondere e visionare contenuti a carattere sessuale che hanno prodotto e distribuito in modo consensuale», ha indicato il sito in un aggiornamento delle sue regole di condotta intitolato «Contenuti adulti», essendo «adulto» l’eufemismo dell’inglese anglo-americano per il «vietato ai minori». Ed è infatti questo uno dei codicilli della nuova svolta porno di X che mira a «impedire che questi contenuti siano visibili da bambini o anche da utenti adulti che non desiderano esservi esposti». Resta in vigore il bando imposto già da prima a contenuti che promuovano «lo sfruttamento sessuale, le violazioni dei minori e i comportamenti osceni». Finora il social network non aveva mai formalmente vietato video o foto erotici o pornografici dal suo sito, ma nemmeno li aveva ufficialmente autorizzati. Per Musk: «L’espressione sessuale, sia essa visiva o scritta, può essere una forma legittima di espressione artistica», ha spiegato su X.

Il materiale per adulti era consentito anche in Twitter ma non esisteva una politica ufficiale in materia. D’ora in poi, le foto o i video «che ritraggono nudità adulte o atti sessuali di natura pornografica o suscettibili di suscitare eccitazione sessuale» saranno chiaramente autorizzati.