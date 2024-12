Ultimi giorni, poi in Ue non si potranno più vendere questi iPhone. Ecco perché

Ascolta ora 00:00 00:00

L'adozione dello standard USB Type C e l'obbligo di adeguarsi ad esso da parte dell'Unione Europea costringe Apple a interrompere la vendita dei modelli di iPhone 14 e SE nel Vecchio Continente entro la fine del mese di dicembre: tutta colpa di una direttiva tramite la quale le aziende produttrici sono costrette a dotare i propri dispositivi elettronici di una porta USB-C per effettuare la ricarica della batteria, e il colosso di Cupertino si è adeguato solo a partire dall'iPhone 15.

L'interruzione della vendita di questi modelli arriva con un certo anticipo rispetto alle tempistiche in genere seguite da Apple, che tradizionalmente continua a rendere disponibili sul suo catalogo i cellulari per un periodo di tre anni: ciò significa che, seguendo le consuete linee guida, gli iPhone 14 sarebbero dovuti restare in commercio anche nel 2025, almeno fino al momento in cui l'azienda non avesse annunciato l'arrivo della versione 17 del suo smartphone. La brusca interruzione avrà chiaramente delle ripercussioni dal punto di vista economico, dal momento che nel computo totale dei guadagni sui modelli mancherà all'incirca un anno intero.

Come detto, la causa della fine della commercializzazione di iPhone 14 e SE è una direttiva dell'UE, la 2022/2380, che è stata approvata in via definitiva in data 24 ottobre 2022 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 7 dicembre 2022: sulla base di quanto allora determinato, a decorrere dal prossimo sabato 28 dicembre 2024 quasi tutti i dispositivi elettronici venduti in Europa dovranno essere dotati di una porta USB Type-C per la ricarica della batteria, adeguandosi quindi a un unico standard.

Questa imposizione non riguarderà comunque esclusivamente gli smartphone, bensì anche tablet, console per videogiochi, fotocamere digitali, lettori di e-book, cuffie/auricolari, altoparlanti portatili, mouse, tastiere e sistemi di navigazione portatili. Per quanto concerne i computer portatili, i notebook, tale obbligo partirà a decorrere dal 28 aprile del 2026.

Ma cosa accadrà ora ai modelli Apple colpiti da questo nuovo regolamento? Il colosso di Cupertino non potrà più vendere iPhone 14 e SE né attraverso il proprio store ufficiale online né tantomeno nei suoi negozi fisici: le ultime vendite potranno essere

effettuate solo dai rivenditori autorizzati, ma esclusivamente fino a esaurimento scorte. Oltre a ciò, Apple sarà costretta a interrompere la commercializzazione dei prodotti dotati di porte Lightning, come la Magic Keyboard.