Whatsapp: ecco perché non vedi le foto nella tua galleria e come salvarle da ora

L'app di messaggistica più utilizzata al mondo, WhatsApp, è meta di miliardi di messaggi di testo ma anche di file e foto che si scambiano gli utenti tra di loro o nei vari gruppi. Proprio su quest'aspetto soffermiamo la nostra attenzione perché a volta capita di non trovarle più e credere di averle perse per sempre nonostante averle salvate (manualmente o automaticamente) sulla Galleria del nostro smartphone.

Perché le foto scompaiono dalla gallery

Alcuni esperti spiegano che le motivazioni possono essere molteplici a iniziare dall'aver disabilitato su WhatsApp la funzione " Visibilità multimediale " fondamentale affinché possano essere salvate correttamente. Un'altra causa molto frequente è che va svuotata la cache dell'app che va "pulita": in base alla tipologia di sistema operativo (Android o Apple) bisognerà andare nelle Impostazioni, cercare la voce Spazio di archiviazione e poi cliccare su Svuota cache. A questo punto le foto dovrebbero poter tornare visibili anche sulla propria gallery.

Il terzo motivo per cui i nostri ricordi fotografici (a volte anche i video) scompaiono improvvisamente dalla memoria del telefono potrebbe dipendere anche da una versione obsoleta di WhatsApp: gli sviluppatori rilasciano spesso aggiornamenti per correggere difetti e vari bug del sistema ma, se questi non vengono eseguiti con frequenza, può capitare che versioni nuove non siano compatibili con le precedenti creando anche questa problematica e impedendo il salvataggio delle foto in Galleria: neanche a dirlo, va aggiornata immediatamente alla nuova versione.

Senza neanche accorgersene molti utenti tengono migliaia di foto, alcune anche doppioni, nella propria Gallery: è per questo motivo che la memoria può essere piena a tal punto da non salvarle più e lasciarle soltanto nelle chat di WhatsApp dove sono state inoltrate. A questo punto sono due le strade: cancellare quelle che non interessano più o aumentare lo spazio di archiviazione di alcuni gigabyte come viene messo a disposizione da Apple e Android con piani di abbonamento ad hoc. In altri casi ancora, invece, può essere semplicemente necessario spegnere e riavviare il proprio dispositivo oppure disinstallare e re-installare l'app ma non prima di aver eseguito correttamente il backup.

Come salvare le foto

Per tenere per sempre i nostri ricordi sulla gallery non dobbiamo far altro che attivare alcuni sistemi: il primo è stato menzionato prima, ossia l'attivazione della Visibilità multimediale senza la quale non sarebbe possibile salvare le foto in maniera automatica. Se invece si desiderano salvare soltanto alcuni contenuti (e non tutti), si può disabilitare quest'opzione e salvare di volta in volta, manualmente, soltanto quelle che ci interessano: basta andare sulla chat, cliccare su Immagine e poi Salva. Nei dispositivi Android, per salvarle automaticamente si potrà scegliere anche l'opzione Google Foto oltre alla classica Galleria.

Sugli iPhone, invece, da WhatsApp si dovrà andare in basso a destra su Impostazioni, cliccare la voce Chat e spuntare la scritta Salva nel rullino delle foto: in questo modo tutti i contenuti finiranno in Galleria, altrimenti potremo salvare di volta in volta (se disattivata) soltanto quelle che ci interessano.