Su Whatsapp spunta la nuova funzione "stella": perché fa impazzire tutti

La versione beta di WhatsApp per Android ha ricevuto un nuovo aggiornamento. Tra le principali novità introdotte dagli sviluppatori di Meta, spicca la funzionalità che consente di segnare come "importanti" gli aggiornamenti dei canali, aggiungendo una "stellina" per renderli facilmente riconoscibili.

La funzione

Questa nuova funzionalità rappresenta un aggiornamento significativo per gli utenti dei canali WhatsApp. In precedenza, se un messaggio da un canale veniva considerato importante, rischiava di perdersi tra gli altri aggiornamenti inviati, rendendo difficile trovarlo successivamente. Ora, grazie alla possibilità di contrassegnarlo con una "stellina", gli utenti possono evidenziare i messaggi rilevanti e accedervi facilmente in un'apposita sezione dedicata ai messaggi importanti, semplificando la gestione delle comunicazioni più significative.

Come si usa

Conservare un aggiornamento importante di un canale WhatsApp tra gli "speciali" è molto semplice. Per farlo, basta selezionare il messaggio, toccare i tre puntini verticali in alto a sinistra e poi cliccare sull'icona a forma di stella. In questo modo, il messaggio verrà copiato nella sezione dedicata, rendendolo facilmente accessibile in futuro. Gli aggiornamenti contrassegnati come importanti vengono infatti spostati in un elenco speciale, visibile direttamente dalla schermata informativa del canale. Qui si trova una sezione che raccoglie tutti gli aggiornamenti contrassegnati come importanti per quel canale specifico, offrendo un modo pratico per rivedere i contenuti salvati in qualsiasi momento.

Il nuovo "design" ideato dai tecnici di WhatsApp, attualmente in fase di test per gli utenti beta Android, permette di tenere traccia dei post rilevanti, come annunci, dettagli su eventi o altre informazioni importanti condivise tramite i canali. Gli aggiornamenti contrassegnati come importanti non solo finiscono nell'elenco salvato specifico del canale, ma vengono anche inclusi in una panoramica globale di tutti i contenuti contrassegnati come importanti. Questa panoramica è accessibile tramite il menu a tendina della sezione "Aggiornamenti", offrendo agli utenti un "hub" globale che raccoglie e mostra tutti i messaggi importanti provenienti dai vari canali. Questo sistema semplifica notevolmente il recupero delle informazioni salvate, permettendo di trovarle in pochi passaggi.

Perché è molto utile

La funzione che consente di attribuire una stella agli aggiornamenti dei canali migliora notevolmente l'esperienza utente, risolvendo il problema di dover scorrere lunghe liste di messaggi per individuare quelli più rilevanti. Inoltre, questa funzionalità è pensata per mantenere l'elenco sempre aggiornato e pertinente: infatti, per poter contrassegnare un messaggio come importante, l'utente deve seguire il canale.

Se un canale viene smesso di seguire, tutti gli aggiornamenti precedentemente contrassegnati con una stella vengono automaticamentedegli aggiornamenti salvati. Questo meccanismo assicura che l'elenco rifletta sempre gli interessi attuali dell'utente, mantenendolo personalizzato e utile nel tempo.