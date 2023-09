5 accessori donna (in sconto) da indossare questo autunno

Gli accessori moda possiedono un fascino molto particolare. E sono fondamentali nella definizione dello stile di ogni donna. Lo sono soprattutto quando si utilizzano spesso capi passe-partout, colori scuri e tagli informali. Con gli accessori tutto cambia: si modificano gli equilibri di un outfit, cambia il carattere di un completo semplice e monocromatico, cambia lo stile di ogni donna. Qui di seguito alcuni accessori moda femminili in sconto su Amazon, da scegliere secondo le proprie preferenze o necessità.

I punti luce

Rappresentano, effettivamente, dei veri e propri punti luce per il volto e per il look complessivo questi orecchini Swarovski della collezione Constella. Sono aderenti alle orecchie, con la loro placcatura in rodio, e sono fatti di zirconi bianchi. Il modello è elegante ma va bene anche per gli outfit quotidiani: sono comodi ma poco impegnativi, e si sposano con i più disparati stili di abbigliamento. Anche le donne che vestono sportivo potrebbero quindi trovarli interessanti e scegliere di indossarli ogni giorno.

L’orologio chic

In questo caso invece l’accessorio è orientato strettamente verso l’eleganza. L’orologio Dancing Sport Rose di Liu Jo Jeans, con i suoi zirconi “danzanti” lungo il quadrante, è adatto per le serate speciali, come una cena romantica, un vernissage, un’occasione importante insomma. Il cinturino e la cassa sono bianchi, ma è presente una ghiera in acciaio bronzato - all’interno della quale sono contenuti gli zirconi - e il quadrante è protetto da un vetro. Va bene con gli outfit di tutti i colori e di tutte le fantasie, perché è bianco, ma è meglio indossare l’orologio con qualcosa di elegante, come un classico tubino nero per esempio.

Lo zainetto per ogni occasione

Lo zainetto ShePretty è perfetto sia per chi veste casual sia per chi ama essere elegante anche nella vita di tutti i giorni. È nero e quindi va d’accordo con la maggior parte dei vestiti neri o colorati. Lo zaino può essere indossato anche con la tracolla, è fatto in tessuto Oxford ed è impermeabile ma non troppo: questo significa che è meglio ripararlo sotto l'ombrello quando piove. Si pulisce facilmente e all’interno è rivestito in poliestere. Inoltre possiede diverse tasche con zip, è molto capiente e si può tenere tutto in ordine all’interno.

La pochette colorata

Ci sono donne che apprezzano gli accessori colorati e giocosi, che tuttavia sono di gran moda. Come la Bag Charm Disney Classics di Havaianas, con fondo bianco e dettagli rossi (zip compresa), che è decorata con un grande arcobaleno e un’illustrazione originaria di Mickey Mouse, alias Topolino. Si può indossare da sola o per tenere alcuni oggetti personali ordinati e trovarli più facilmente.

Il borsone per i viaggi low cost

Ha le dimensioni perfette che le compagnie aeree low cost richiedono per i bagagli a mano il borsone nero Wishdeal con la tracolla. Ma non è solo per viaggiare: va benissimo soprattutto per coloro che hanno la passione della fotografia e del videomaking, perché all’interno possono essere stipati in sicurezza tutti i materiali utili per esercitare il proprio hobby. Il borsone è fatto in poliestere, si lava facilmente e si ripiega, andando a occupare pochissimo spazio nel proprio guardaroba. Si può anche fissare a un trolley per un trasporto più agevole.

