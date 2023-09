New Balance, Nike e Adidas: le scarpe da ginnastica più interessanti per l’uomo

Ascolta ora: "New Balance, Nike e Adidas: le scarpe da ginnastica più interessanti per l’uomo"

Nelle scarpe da ginnastica c’è tanta scienza, tra tomaie che sostengono il piede, suole che si adattano alla pianta e ne favoriscono l’elevazione e calzate sempre più comode. New Balance, Nike e Adidas si distinguono storicamente per la produzione di scarpe da ginnastica per lo sport e per chi veste casual.

Ci sono scarpe da ginnastica su Amazon per fare sport al coperto, altre per fare attività sportive all’esterno e altre ancora che accompagnano chi le indossa durante la quotidianità: jeans, camicia e scarpe da ginnastica trasmettono l’immagine di un uomo dinamico, giovanile e attento ai dettagli anche senza indossare giacca e cravatta.

Negli anni Sessanta, come sottolineava Enzo Jannacci cantando "El portava i scarp del tennis", le scarpe da ginnastica erano le calzature dei poveri:oggi le cose sono decisamente cambiate.

Nike Midair Force 1

Sono le scarpe più gettonate da chi fa sport al coperto, la suola bianca non lascia striature sui pavimenti delle palestre. Sono adatte anche alle attività all’aperto e fanno la loro figura al piede di chi veste casual. Le Nike Air Force 1 valgono per tre.

Pelle fuori, fodera sintetica, suola in gomma e forma sobria che ricorda i modelli di scarpe da ginnastica più classici, rigorosamente stringate come tradizione vuole. Resistenti, comode ed evergreen. Scarpe con un piede nel passato e l’altro nella modernità, ricordano i modelli tanto in voga negli anni Ottanta, quando il bianco era il colore più cool.

Acquista il prodotto su Amazon

Vans Ward

Pelle scamosciata per esaltare l’eleganza degli abbigliamenti casual. Vans ha una tradizione di solidità che non teme rivali, tant’è che sono scarpe da ginnastica il cui nome si è guadagnato grande notorietà tra gli skater degli anni Settanta. Da lì in poi è stato un crescendo e un continuo innovare per tenere il passo dei marchi più quotati. Tra i risultati raggiunti ci sono proprio le Vans Ward, particolarmente adatte alla quotidianità che, tuttavia, non disdegnano lo sport.

La forma richiama i modelli classici del passato più recente e, a supporto di chi le indossa, la suola di un centimetro permette una calzata che agevola la camminata, tenendo ben franco il piede all’interno grazie alla linguetta che copre gran parte del collo.

Acquista il prodotto su Amazon

Puma Smash V2

Un altro classico, questa volta unisex. Le scarpe da ginnastica Puma Smash sono adatte ad ambo i sessi e miscelano attitudini sportive e possibilità di essere indossate anche da chi veste casual. Non è un caso, infatti, che siano le scarpe da ginnastica più vendute in assoluto. Pelle morbida, tessuto resistente all’interno, stringhe del medesimo colore della scarpa e calzata confortevole tanto sui campi da tennis quanto sulla strada.

Uno dei motivi che fanno delle Puma Smash dei veri e propri oggetti del desiderio è la loro capacità di conferire quel tocco di eleganza che non guasta mai e che mostra anche una certa predisposizione alla flessibilità: un tocco chic senza troppa seriosità.

Acquista il prodotto su Amazon

New Balance New Model

Il classico che sposa la modernità. New Balance punta tutto sulla pelle scamosciata e sulle suole con il plateau, ossia larghe e alte per sorreggere e sollevare i piedi.

Colori sobri e distintivi, stringhe bianche che richiamano alcune parti della tomaia e delle suole, solidità e robustezza che accompagnano chi le indossa sia nelle attività quotidiane sia in quelle sportive, anche estreme.

Queste scarpe da ginnastica hanno un significato olistico, sono la dimostrazione del fatto che l’abbigliamento sportivo può essere comodo ed elegante nello stesso tempo, grazie anche al colore Navy che si sposa bene con qualsiasi outfit.

Acquista il prodotto su Amazon

Adidas Stan Smith

Sono scarpe da ginnastica con una storia. Dedicate e ispirate al campione americano Stan Smith che ha calcato i campi da tennis tra gli anni Sessanta e Settanta, sono apparse sul mercato nel 1971 con il nome di Adidas Haillet. Poi, nel 2011, Adidas le ha riproposte in una versione migliorata, con tomaia in pelle e suola in gomma bianca, adattandole così anche alle esigenze di chi fa sport in palestra.

Al contrario delle scarpe Adidas, questo modello non ha le tre classiche righe iconiche, stilizzate da tre file di buchi poste ai lati della tomaia.

Sono scarpe che, seppure con alcuni ammodernamenti, sono sul mercato da oltre 40 anni, dando così una nuova dimensione alla parola “classico”.

Acquista il prodotto su Amazon

Leggi anche

*Contenuto sponsorizzato da Amazon*