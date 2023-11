7 capi Lacoste da acquistare: il coccodrillo sempre di moda per tutta la famiglia

Ci sono dei marchi che rappresentano non solo l’eccellenza nell’ambito della moda, ma anche e soprattutto una serie di capi e accessori riconoscibili, simbolo da decenni di stile e qualità. Uno di questi marchi è sicuramente Lacoste, il brand nato nel 1933 in Francia, con il mitico logo del coccodrillo, applicato a caldo o ricamato su tutti i suoi prodotti. Qui di seguito una selezione interessante, dedicata a uomini, donne e bambini, che può essere acquistata su Amazon.

Per lui

La polo da uomo

Sicuramente un grande classico per Lacoste: si tratta della polo da uomo in 100% cotone (nello specifico petit piqué), con il collo ripiegato e bottoni madreperla, a maniche lunghe. È disponibile in diversi colori: nero, beige, bianco, blu, azzurro, celeste, bordeaux, verde, verde scuro e ghiaccio.

Il pullover

Un pullover a righe per tutte le situazioni informali ma anche per andare al lavoro. Si tratta del pullover da uomo in 100% cotone (jersey) che Lacoste propone con una classica fantasia a righe bianche e blu. È a maniche lunghe e presenta una linea in contrasto sul fondo della manica destra. Veste comodo e presenta un coccodrillo ricamato sul petto.

Le sneakers comode comode

Non c’è niente di più comodo di un paio di sneakers in tela. Questo modello si chiama Gripshot e ha la suola in gomma, le stringhe, la tomaia e la fodera interna in tessuto, con il coccodrillo ricamato sul fianco. Ci sono sia nere che bianche.

Per lei

Il profumo per tutti i giorni

È da indossare tutti i giorni l’eau de toilette Touch of Pink: si tratta di un profumo fruttato in un’elegante confezione rosa, che appunto ne richiama il nome. Quest’essenza è fresca e mai invadente, adatta alle donne che desiderano un profumo per uso quotidiano, che risulti a tutti coloro che si trovano nelle vicinanze estremamente gradevole.

La borsa per ogni occasione

Con la borsa Concept si può andare al lavoro, a fare la spesa, a prendere i figli a scuola, uscire con le amiche oppure optare per una cena romantica ma informale. È fatta esternamente con un materiale sintetico particolare, chiamato Außen, mentre all’interno è foderata con il tessuto. Si chiude con una cerniera e può essere indossata sulla spalla. Si può acquistare nei colori rosso, blu e nero. È molto grande e quindi può contenere molti effetti personali, perfino un piccolo laptop.

L’abitino confortevole

Come la coperta di Linus: questo abito può essere indossato in casa come all’esterno, per essere sempre ordinate e con uno stile perfetto. L’abito è fatto in misto cotone (piqué) ed elastan: significa che il tessuto fa “gioco” intorno alle forme del corpo, risultando quindi molto confortevole. Il collo assomiglia a quello delle classiche polo, a costine, ripiegato con i bottoni madreperla. Anche le estremità delle maniche sono a costine. Il coccodrillo è ricamato sul petto. Si può comprare nei colori rosso, arancio, celeste, petrolio, vinaccia, bianco e rosso scuro.

Per i più piccoli

La polo per bambine e bambine (ma anche per ragazze e ragazzi)

C’è chi ci tiene che i figli o nipoti indossino capi che richiamino i propri: per cui gli appassionati e le appassionate di polo Lacoste proprio non possono esimersi dal far indossare ai piccoli della propria famiglia questa polo per bambini in cotone (anche in questo caso petit piqué), con il collo ripiegato e bottoni madreperla. La polo è unisex, e quindi può essere indossato dai maschi e dalle femmine e ha le maniche lunghe. È disponibile nelle tinte bianco, blu e nero.

