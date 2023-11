Via per il super ponte di dicembre: cosa mettere in valigia

È in arrivo il super ponte di dicembre e quindi una nuova occasione per concedersi qualche giorno di vacanza. Prima di partire però è il momento di fare la conta di cosa servirà una volta arrivati, cosa mettere in valigia a seconda che si scelga una località al freddo o si cerchi un po' di relax al caldo.

Grazie alle offerte sui prodotti Amazon Essentials sarà possibile rinnovare il proprio guardaroba invernale o estivo a prezzi davvero convenienti. Allo stesso modo si potranno colmare eventuali mancanze, sia per lei che per lui.

Ponte di dicembre, cosa mettere in valigia se si va al freddo

Berretti, felpe, piumini, guanti e maglioni sono tutti elementi da non dimenticare in valigia per chi vuole andare a trascorrere qualche giorno al freddo durante il super ponte di dicembre. Magari aggiungendo anche un bel paio di calde pantofole, per tenere al caldo anche i piedi quando si rientra in hotel o in appartamento. Di seguito gli indumenti anti-freddo consigliati tra gli Amazon Essentials disponibili a prezzi scontati.

Berretto a Costine Unisex

Tenere la testa al caldo è tra le "missioni" principali quando si va in un luogo freddo per il super ponte di dicembre. Farlo con stile è anche meglio, come ad esempio con il berretto Amazon Essentials. Voluminoso e con risvolto a coste, è realizzato al 90% in acrilico e per il 10% in poliestere. Lavabile in lavatrice, è una taglia unica che ben si adatta al forma della testa ed è a tinta unica (disponibile in otto diversi colori).

Felpa con Cappuccio Taglio Corto Donna

Per lo sport invernale, ma anche per un look sportivo nei giorni di relax in un luogo freddo. La felpa con cappuccio taglio corto da donna di Amazon Essentials è realizzata al 55% in cotone e per il 45% in poliestere riciclato. La chiusura è a coulisse e può essere lavata in lavatrice anche a caldo. Vestibilità comoda e ampia, per resistere al freddo col massimo comfort.

Piumino Leggero a Maniche Lunghe

Il piumino leggero a maniche lunghe Amazon Essentials è 100% nylon per quanto riguarda la fodera e 100% poliestere per l'imbottitura. Dispone di cuciture sagomate per disegnare bene la forma, per non rinunciare allo stile neanche con qualche grado in meno. Le tasche hanno la chiusura a zip, mentre il collo è alto e i polsini elasticizzati.

Guanti da Corsa Uomo

Andare in vacanza al freddo non vuol dire necessariamente dover rinunciare a tenersi in forma. Chi anche con le basse temperature non salta la sua sessione di corsa giornaliera potrà trovare nei guanti Amazon Essentials da uomo un valido supporto. Realizzati al 100% in poliestere, questi guanti garantiscono comfort e praticità. Permettono inoltre l'utilizzo dei dispositivi elettronici touch screen come smartphone e tablet.

Maglione Dolcevita Morbido a Maniche Lunghe Uomo

Un tocco classico ma elegante, per tenersi al caldo anche durante una vacanza invernale. Il maglione dolcevita morbido a maniche lunghe Amazon Essentials è composto da: 56% Cotone, 23% Poliestere, 18% Acrilico, 3% Elastan. La vestibilità è massima e segue la linea del corpo. Privo di qualsiasi chiusura, garantisce la resistenza al freddo grazie anche al collo alto con rib elastico su colletto, orlo e polsini.

Pantofole Comode Uomo

Tenere al caldo i piedi è un aspetto tutt'altro che da sottovalutare quando si va in vacanza al freddo. Meglio quindi farlo scegliendo i prodotti migliori come ad esempio le pantofole comode da uomo Amazon Essentials. La tomaia è in finta pelle scamosciata mentre calza e fodera sono in finto shearling. Molto interessante l'utilizzo di una suola in TPR di alta qualità per garantire flessibilità e trazione eccezionali.

Kids' Ski Mittens Guanti Unisex

Portare i bambini sulla neve può essere un'esperienza molto divertente e avventurosa per loro. Meglio però prestare anche attenzione alla protezione delle mani dal freddo, per la quale rappresentano una valida opzione i guanti Mittens unisex Amazon Essentials. Realizzati al 100% in poliestere, si rivelano pratici e decisamente comodi.

Cosa portare se vai al caldo

Costumi e top sono invece tra gli elementi immancabili per andare al caldo, soprattutto per chi alla neve preferisce di gran lunga un tuffo in mare. Ecco alcuni prodotti per il super ponte di dicembre scelti tra le offerte Amazon Essentials.

Top Costume a Fascia Donna

Realizzato con l'80% di Poliammide e il 20% di Elastan, il top costume a fascia da donna Amazon Essentials rappresenta uno dei prodotti fondamentali per una bella vacanza al caldo. Si asciuga in fretta ed è l'ideale per chi non è disposta a rinunciare al proprio stile neanche in spiaggia.

Costume a Boxer ad asciugatura rapida

Il costume a boxer Amazon Essentials da uomo punta sull'asciutatura rapida come elemento di forza. Ideale sia per una tranquilla giornata al mare che per praticare qualche sport da spiaggia in virtù della vestibilità flessibile, ma sicura offerta dalla chiusura con elastico in vita con coulisse. Completano il tutto un set di tasche: due laterali e una posteriore singola con chiusura a strappo.

Costume da bagno intero con copertura integrale

Chi ama il mare ma preferisce il costume intero rispetto al bikini può senz'altro prendere in considerazione il costume da bagno intero con copertura integrale di Amazon Essentials. Composto all'80% da Poliammide e per il restante 20% da Elastan, questo prodotto è disponibile in 15 diverse fantasie e per taglie superiori alla 50.

*Articolo Sponsorizzato Amazon*