Regali di Natale per lei: 7 coccole (di lusso) per il suo guardaroba

Si avvicina il momento dei regali di Natale. Ma cosa donare a una donna con la quale si è in una stretta relazione, come una compagna o una moglie, una figlia adulta, una madre o la migliore amica? Su Amazon c’è una sezione legata ai Luxury Stores, ovvero un luogo virtuale in cui fare shopping con prodotti di altissima qualità, realizzati da marchi di lusso. Qui di seguito una selezione da cui lasciarsi ispirare.

Un abito per serate speciali

È fatto in viscosa l’abito da cocktail di Jonathan Cohen. La lunghezza della gonna è a metà polpaccio e il punto vita è aderente: è dedicato in particolare alle donne dalla fisicità “a clessidra”, con fianchi e décolleté ampi e un vitino di vespa. È disponibile nei colori rosa shocking e verde, ma anche in una fantasia con disegni a forma di note musicali.

Il cardigan allegro

Questo cardigan lungo con collo a vestaglia di Mira Mikati è composto da un filato misto (viscosa, poliammide riciclata, lana merino e cashmere), lavorato a maglia con applicazioni a maglia coloratissime sul davanti e sulla schiena. Arcobaleni e cactus incorniciano la scritta “ Sleep all day ” (“ Dormi tutto il giorno ”), ma la cosa più importante è che questo capo è davvero morbido e caldo, non punge e può essere indossato quotidianamente, perché cromaticamente si adatta a moltissimi outfit, sebbene per lo più casual.

La borsa passe-partout

Certo è una borsa che una volta acquistata si tiene da conto, ma sicuramente quest’accessorio di Eudon Choi si presta a essere indossata in occasioni diversissime e con tutti i tipi di stile di abbigliamento. La borsa è fatta in pelle bovina e presenta all’esterno motivi con effetto taglio, oltre che delle parti metalliche dorate. È disponibile nei colori nero, marrone e bianco.

La camicia sexy ma elegantissima

Non è esattamente una camicia e viene descritta come una giacca (ma non lo è, non completamente): questo capo Altuzarra è fatto in 100% poliestere, ed esalta la femminilità con una scollatura ampia e “importante”, valorizzando le forme del corpo e scoprendo un po’ le spalle, quel tanto che basta per scatenare la propria sensualità. La cintura si annoda in vita, formando un orlo a peplo. È disponibile in avorio e nero.

I sandali minimali

Hanno un tacco medio - e quindi sono abbastanza comodi per andare a ballare - i sandali di Larroudé fatti in pelle di capretto metallizzata e con la punta arrotondata. Nella calzata sono inseriti dei cuscinetti in memory foam, che rendono l’indossare questi sandali ancor più comodo. Si abbinano a diversi stili di abbigliamento e si possono acquistare nei colori nero e oro.

Degli orecchini molto speciali

Questi orecchini a forma di freccia di Annoushka hanno uno stile Art Déco, con la sua tipica riconoscibilissima simmetria, e sono fatti in oro giallo 18 carati, con diamanti e malachite (in colore verde, oppure, nella stessa collezione, con onice nero o ancora lapislazzuli azzurri). La freccia è simbolo di coraggio, protezione e pace, mentre, tradizionalmente, si pensa che la malachite sia portatrice di protezione e successo. Gli orecchini hanno una clip a gancio sul retro, in modo da essere indossati in tutta sicurezza. Perderli sarebbe un gran peccato.

I pantaloni vintage

Hanno uno stile vintage questi pantaloni a gamba larga di Eudon Choi, che presentano dettagli con pieghe e finiture ottone, oltre che un effetto anticato in vita. Sono fatti in 100% cotone e hanno una vestibilità oversize, per cui se si desidera un look più aderente conviene comprare una taglia in meno.

