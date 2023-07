9 gioielli must have per tutte le occasioni

Alla ricerca del bijou perfetto. Molte donne hanno questo desiderio: trovare un accessorio per le proprie orecchie, il collo o il polso che si adatti a ogni occasione, e non sempre questa ricerca è fruttuosa. Non basta avere le idee chiare su ciò che si desidera e in alcuni casi si trascura che un bel bijou non sempre deve avere un prezzo importante per essere valutato, apprezzato, scelto. L’offerta è molto varia ed è difficile orientarsi, ma a volte, quando si cerca qualcosa di molto speciale, può venire in aiuto Amazon con i suoi tanti prodotti.

Gli orecchini

Gli orecchini con tanti punti luce

Sono molto luminosi gli orecchini piccoli e a cerchio della collezione Stone di Swarovski, tutti punteggiati di cristalli, che spiccano sul metallo rodiato. Si adattano a tutti gli outfit e a tutti gli stili, e benché molto chic possono essere indossati tutto il giorno tutti i giorni.

Un momento infinito di bellezza

Gli orecchini Moments Women’s Sterling Silver Sparkling di Pandora sono l’ideale per chi punta su un gioiello economico, poco impegnativo ma al tempo stesso prodotto da un marchio consolidato. Come suggerisce il nome, sono fatti in argento sterling 925 e decorati con zirconi, mentre la loro forma richiama il simbolo dell’infinito. Hanno una chiusura a bottone.

Un grande classico

Gli orecchini a cerchio sono un grande classico: questi orecchini Kisspat in realtà sono degli ovali in argento sterling 925 placcato in oro. Sono privi di piombo e di nichel e quindi utilizzabili anche dalle persone allergiche a questi materiali.

I bracciali

Il doppio bracciale incrociato

È molto interessante questo bracciale della collezione Twist di Swarovski. È infatti composto da due anelli incrociati con placcatura in rodio, uno dei quali è decorato con i famosi cristalli. È molto elegante e conferisce carattere a un outfit basic e magari monocromatico: perfetto per le occasioni importanti come per ogni occasione quotidiana.

Il bracciale colorato che diventa cavigliera

Basta un bracciale regolabile, con le giuste lunghezze, per avere in alternativa anche una cavigliera. Si può fare, per esempio, con questo bracciale della collezione Kaleido di Breil. La parte metallica è in argento sterling, mentre la decorazione è formata da perline in quarzo avventurina verde. Molto colorato e giovanile.

La semplicità innanzi tutto

Less is more è il mantra di molte donne quando si parla di moda e accessori. È in quest’ottica che è stato probabilmente concepito il braccialetto Drops di Morellato in acciaio e cristalli, con la chiusura a moschettone. Dedicato a chi desidera un bijou molto semplice, pur contando su un marchio italiano di lunga tradizione.

Le collane

La collana-simbolo

Reca un cuore aperto tempestato da foglie il ciondolo di questa collana Le Signore di Pandora. È fatto in argento sterling ed è decorato con zirconia cubica, è scintillante e ha una vestibilità regolabile: in altre parole la collana può essere indossata con la catenina tenuta lunga, accorciata o avvolta in un paio di giri.

Un piccolo dettaglio pieno di romanticismo

Questa collana Fossil è fatta in acciaio inossidabile con placcatura in oro rosa. È dedicata in particolare alle donne romantiche con i suoi ciondoli giovanili e al tempo stesso molto peculiari: uno con zircone, uno in acciaio e uno con un delicato quarzo rosa.

Un tuffo negli anni ’90 con classe

Direttamente dagli anni ’90, i choker sono tornati di moda. Questa collana Prosteel è un girocollo molto aderente con una classica catena con maglia a serpentina: è fatta in acciaio placcato oro ed è al tempo stesso casual ed elegante. In altre parole si può indossare proprio su tutto.

