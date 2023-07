Come vestirsi per una laurea

Comodità ed eleganza, due ingredienti fondamentali per partecipare agli eventi e alle celebrazioni più importanti che si svolgono durante il periodo estivo. Tra queste non può certo mancare la laurea, magari del proprio figlio, di un parente, ma anche di un'amica o di un compagno di corsi. L'occasione perfetta per acquistare un nuovo e originale capo moda, ma all'insegna della leggerezza e della comodità.

Se lo stile impone un look adeguato il periodo, invece, spinge verso la scelta di un outfit che sia leggero, fresco e dalla vestibilità comoda. Amazon, come sempre, consente di scegliere il look più adatto con una serie di proposte mirate tra abiti dal taglio morbido e completi fittanti. Scopriamo insieme l'articolo più fashion da sfoggiare il giorno della laurea.

Vestito con spalline leggere e schiena scoperta

È in tessuto sintetico il comodo e raffinato abito di Grace Karin con spalline leggere, che lascia la schiena delicatamente scoperta. Un capo morbido, dal taglio pratico con scollatura raffinata e chiusura posteriore con cerniera a scomparsa. La gonna scende morbidamente verso il basso con pieghe soffici e comode, senza aderenze ma che consentono un movimento fluido. Perfetto da abbinare a tacchi alti in tinta, con coprispalle e pochette a contrasto. Disponibile in varie colorazioni e taglie. Scopri il prodotto su Amazon.

Look anni '50 per l'abito Gardenwed

Per le appassionate di anni '50 ecco l'abito in stile vintage di Gardenwed realizzato in tessuto sintetico e leggermente elastico, con fodera interna per evitare scomode trasparenze. Un capo midi adatto a ogni occasione, disponibile in varie colorazioni, in grado di vestire in modo soffice e comodo ma non fasciante. Il taglio della parte inferiore del vestito permette una vestibilità comoda, come le maniche a tulipano che consentono un movimento totale delle braccia. Scopri il prodotto su Amazon.

Vestito a tubino dal taglio elegante e comodo

Un articolo davvero elegante e dal taglio particolare è il tubino di Gace Karin disponibile in diverse colorazioni, senza maniche e con chiusura con cerniera. Il tessuto morbido avvolge delicatamente il corpo senza fasciarlo, merito anche della vita alta e della particolare cucitura dell'orlo. Con un'arricciatura centrale, solo accennata, che crea un movimento elegante. Un capo perfetto da abbinare a tacchi alti e cardigan corto. Scopri il prodotto su Amazon.

Completo due pezzi per ogni occasione

Se l'abito non fa per voi ecco una serie di proposte alternative a partire da questo completo a due pezzi, con giacca blazer e pantalone leggero. Disponibile da Kobilee il due pezzi è realizzato con materiale sintetico ma di qualità, che consente una vestibilità comoda e morbida ma non opprimente. Manica lunga e chiusura a bottone completano lo stile della giacca, per un set disponibile in taglie e colorazioni differenti. Scopri il prodotto su Amazon.

Stile casual per il tailleur estivo

Il tailler di Orandesigne è caratterizzato da due pezzi molto particolari, un pantalone a vita alta dal taglio dritto ma non fasciante e una maglia a casacca cropped. Il tessuto morbido e sintetico offre una vestibilità confortevole, per un capo da sfoggiare nelle grandi occasioni e da completare con accessori a contrasto come una cintura, tacchi alti e pochette. Un capo moda fresco e adatto anche per le situazioni più casual di ogni giorno. Scopri il prodotto su Amazon.

Jumpsuit moda per il completo di Minetom

Tuta jumpsuit elegante e in tessuto sintetico, è il capo moda di Minetom senza maniche e che lascia la schiena scoperta. Veste morbidamente senza fasciare il corpo, consente movimenti fluidi e una comodità totale. Perfetta per le giornate più afose e per le cerimonie all'aperto. Completano il look due comode tasche laterali, per un articolo disponibile in taglie e colorazioni differenti. Scopri il prodotto su Amazon.

