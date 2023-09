Abbigliamento bambini: 10 capi sostenibili e di qualità

Un abbigliamento ecologico e sostenibile è possibile anche per i più piccoli, una scelta che denota maggiore consapevolezza nei confronti del benessere dei bambini ma anche dell'ambiente. Puntare alla sostenibilità permette di scegliere capi moda creati con tessuti biologici, filati certificati e lavorazioni più attente ed etiche.

Ma al contempo insegna ai bambini di casa il valore del mondo che li circonda, il rispetto nei confronti del pianeta, che passa anche attraverso la scelta dei vestiti e che può comprendere l'alimentazione e la cura del corpo e del benessere attraverso l'uso di prodotti green.

Esattamente come per il beauty anche l'abbigliamento presenta una serie di certificazioni che ne determinano lo standard, la tipologia di tessuti impiegati, la modalità di produzione e l'assenza di sostanze chimiche. Una necessità fondamentale quando si tratta di bambini, ecco perché Amazon ha deciso di proporre una serie di capi moda dal grande impatto e del tutto sostenibili con la sua linea Amazon Aware.

Abbigliamento per bambina

Comodi, pratici e anche rispettosi del benessere del pianeta, ecco una selezione di capi moda perfetti per completare il look della vostra bambina o da regalare alla nipotina. Dalla felpa ai pantaloni in cotone elasticizzato, passando per la giacca morbida e confortevole. Ecco le proposte più interessanti.

Camicetta con maniche a sbuffo

A marchio Amazon Aware ecco la camicetta da bambina con delicate maniche a sbuffo, realizzata in misto cotone e materiali certificati Organic Content Standard (OCS) e parte del programma ad emissioni zero di ClimatePartner. Dal taglio morbido con chiusura a bottoni, è disponibile anche in altri colori, perfetti per completare un outfit comodo. Scopri il prodotto su Amazon.

Felpa con cappuccio in cotone morbidissimo

Realizzata in comodo cotone biologico certificato Organic Content Standard (OCS) ecco la felpa con cappuccio con comoda tasca a marsupio e chiusura con bottoni. Vestibilità facile e pratica, per un articolo disponibile in varie colorazioni. Scopri il prodotto su Amazon.

Leggings in cotone elasticizzato

I leggings elasticizzati per bambina sono realizzati in misto cotone, modal ed elastan, per un prodotto Amazon Aware versatile che ben completa ogni outfit. I materiali utilizzati sono certificati Organic Content Standard (OCS) e carbon neutral da ClimatePartner grazie all'acquisto di crediti di carbonio di alta qualità. Scopri il prodotto su Amazon.

Abito effetto maglietta

È un prodotto imperdibile anche l'abito effetto maglietta a maniche lunghe, realizzato in cotone biologico certificato Global Organic Textile Standard (GOTS). Il taglio del capo, con vita impero, risulta comodo da vestire e morbido al tatto grazie al materiale utilizzato. Disponibile in varie colorazioni differenti. Scopri il prodotto su Amazon.

Giacca soffice a maniche lunghe

Un capo perfetto per affrontare i primi freddi, ecco la giacca a manica lunga realizzata in tessuto pile sherpa soffice effetto pelo e sempre con certificazione Global Recycled Standard (GRS). Si indossa facilmente, anche grazie alla chiusura con cerniera frontale. È disponibile in colorazioni differenti. Scopri il prodotto su Amazon.

Abbigliamento per bambino

Una vasta offerta anche per il vostro bambino, parliamo sempre delle proposte abbigliamento ecosostenibili da indossare durante i primi periodi della stagione autunnale. Una serie di soluzioni comode, pratiche, ecologiche e di grande tendenza, perfette per completare il look di ogni giorno.

Camicia in Chambray

Manica lunga e colletto in stile francese per la camicia Amazon Essentials in tessuto Chambray, per una vestibilità confortevole, leggera e comoda. Un articolo realizzato in tessuto misto contenente Tencel Modal, che deriva da fonti di faggio rinnovabili provenienti da foreste sostenibili certificate ed è prodotto con un processo alimentato da energia rinnovabile e tecniche innovative. Il prodotto è disponibile in varie colorazioni. Scopri il prodotto su Amazon.

Camicia modello lavoro

Disponibile in colorazioni autunnali la camicia di Amazon Essentials è realizzata in misto cotone, e certificata GOTS. L'effetto Twill del tessuto mostra una trama diagonale e molto resistente, per un capo comodo, a manica lunga e molto pratico. Scopri il prodotto su Amazon.

Magliette a manica lunga per ogni stagione

Una confezione da tre di magliette a manica lunga di Amazon Aware, disponibili in tinta unita e con decori ma 100% cotone. Una proposta perfetta per affrontare i primi freddi, super comoda e soffice, realizzata con cotone biologico certificato Organic Content Standard (OCS) . Scopri il prodotto su Amazon.

Pantaloni chino

Per completare il look di tutti i giorni ecco i pantaloni Chino con elastico in vita e realizzati in cotone biologico GOTS, sempre Amazon Aware. Pratici e comodi da indossare non stringono, ma seguono i movimenti della gamba anche durante il gioco. Disponibili anche in colori differenti. Scopri il prodotto su Amazon.

Giacca trapuntata

È di Amazon Essentials la comoda e pratica giacca trapuntata con materiale effetto pile sherpa, e con rivestimento esterno impermeabile. Protegge dal freddo e dalla pioggia, anche grazie al cappuccio staccabile. Realizzata con materiali certificati da Recycled Claim Standard (RCS) è perfetta per impreziosire il look quotidiano. Scopri il prodotto su Amazon.

Leggi anche:

*Contenuto sponsorizzato da Amazon*