Trench donna: 5 migliori modelli di giacche antipioggia per l'Autunno 2023

Nonostante la stagione estiva sia ancora in corso è tempo di organizzare l'armadio per il prossimo autunno, e in particolare per contrastare le giornate piovose, ma con stile e praticità. Una scelta necessaria così da selezionare con cura il modello più adatto da indossare durante i primi freddi, per proteggersi dalla pioggia e dall'umidità. Qui non si parla del classico e anonimo impermeabile d'ordinanza ma di una serie di proposte interessanti, dal taglio moderno e dai colori accattivanti: il capo giusto per ogni occasione. A partire dal trench più elegante passando per un poncho vivace fino alla giacca antipioggia moderna e fittante.

Del resto la giacca antipioggia è un capo moda davvero indispensabile che si può indossare in città quale parte integrante di uno stile più casual e comodo. Oppure durante le escursioni e le gite, per questo deve risultare idrorepellente e traspirante, ma anche comoda da indossare. Se siete indecisi su quale sia il modello più adatto alle vostre esigenze, ecco che Amazon è pronta a proporvi una selezione interessante di 5 capi di vera tendenza. Uno per ogni occasione, così da scegliere l'articolo che più si abbina al vostro stile e che risponde alle vostre necessità. Scopriamoli insieme.

Trench antipioggia per uno look casual e moderno

Realizzato in materiale antivento e impermeabile ecco il comodo trench di SaphiRose con raffinata fodera interna realizzata con tessuto effetto tartan, traspirante e morbido sulla pelle. È un capo di vera tendenza che presenta una doppia e comoda chiusura, con bottoni e zip, completato da due tasche super funzionali. I due cordini ai lati del viso permettono di regolare l'apertura e la chiusura del cappuccio, per un capo da indossare anche aperto durante le giornate più calde. Disponibile in varie taglie e tre colorazioni perfette per l'autunno.

Giacca impermeabile realizzata in tessuto professionale

L'articolo venduto da Uniquebella è una comoda giacca antivento dal design lineare, in grado di offrire protezione e praticità. Realizzata in tessuto tecnico UB-TECH, resistente alle abrasioni e alle sostanze oleose, è in grado di schermare il corpo dalla pioggia. La giacca protegge dal vento e dal freddo grazie alla chiusura con zip e al comodo cappuccio. Un articolo moda davvero pratico e funzionale ma anche particolarmente elegante e da indossare anche in città. Disponibile in varie taglie e colorazioni, compreso il classico giallo tanto amato.

Poncho mantella dal design pulito e leggero

Un evergreen per contrastare la pioggia e il vento, parliamo di un classico della moda autunnale ovvero il poncho mantella dal taglio dritto e lineare. Qui disponibile nel consueto giallo d'ordinanza ma anche in tante altre tonalità e fantasie, perfette per ogni occasione e situazione. Venduto da Anyoo ripiegato in una comoda e pratica borsetta il poncho è leggero ma funzionale, facile da ripulire e da indossare. La taglia è unica ma comoda e si adatta a ogni fisicità, grazie alla presenza di una pratica cerniera frontale con bottoni, con un'ulteriore chiusura con cordino alla base per aumentare la protezione contro il freddo.

Giubbotto antipioggia stile bomber

Un capo moda davvero comodo e molto amato, parliamo del giubbotto antipioggia di Urban Classics dal taglio moderno e fittante che rimanda al bomber tipico dei piloti americani. Con vita e polsini elasticizzati offre una vestibilità comoda e ampia, disciplinata dalla cerniera frontale. Realizzato in tessuto leggero e idrorepellente è l'ideale da sfoggiare durante le giornate piovose, perché protegge ma lascia respirare la pelle. Disponibile in varie taglie e colorazioni si sposa perfettamente con uno stile casual e comodo.

Giacca leggera antipioggia

Se preferite indossare un capo leggero ma super protettivo allora il giubbotto di Joma fa per voi, l'ideale sia da utilizzare in citta sia durante le attività all'aria aperta. Un prodotto realizzato con materiale sintetico, traspirante, dalla vestibilità comoda e dalla massima protezione contro la pioggia. Merito della comoda zip frontale, che arriva fino al collo, e del cappuccio integrato. Il capo must have per chi pratica sport anche a livello professionale. Disponibile in varie taglie e colorazioni.

