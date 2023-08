Capi di fine estate per lei e per lui sotto i 50 euro

Ascolta ora: "Capi di fine estate per lei e per lui sotto i 50 euro"

L’estate volge al termine: mancano poche settimane all’inizio dell’autunno, anche se, soprattutto in alcune zone d’Italia, è immaginabile che il bel tempo durerà a lungo. E quindi è il momento giusto per approfittare degli ultimi acquisti di stagione, scegliendo in particolare dei capi di abbigliamento abbastanza classici in vendita su Amazon, tali da non passare mai di moda. Qui di seguito una selezione pensata sia per le donne che per gli uomini.

Abbigliamento per lei

Il costume da bagno monospalla

Ancora qualche giorno di mare per molte persone ed ecco che si può optare per questo costume da bagno monospalla Iris & Lilly. Si tratta di un costume intero in poliammide ed elastan, il tessuto è in color ruggine metallizzato. È dotato di coppe leggermente imbottite, adatte a modellare e sollevare lievemente il décolleté.

Acquista il prodotto su Amazon

L’abito sbarazzino

Ha uno stile e un carattere decisamente sbarazzini l’abitino corto Amazon Essentials con taglio sbieco, a maniche corte e con scollo rotondo. È fatto in rayon ed elastan e si adatta a tutti i tipi di fisici.

Acquista il prodotto su Amazon

I leggings per lo sport

C’è chi, con l'avvicinarsi della stagione autunnale, ricomincia a praticare uno sport, sia in palestra che all’aria aperta. E allora questi leggings neri Aurique in poliammide ed elastan sono perfetti per sentirsi a proprio agio mentre si riprende ad allenare i propri muscoli. Il tessuto ha proprietà anti-umidità, il che è un bel vantaggio, dato che durante gli allenamenti si suda anche molto.

Acquista il prodotto su Amazon

La camicetta bon ton

Ha un taglio decisamente classico questa camicetta Amazon Essentials a maniche lunghe in popeline. È dotata di colletto button-down, ovvero i bottoncini che fissano il colletto al resto del capo, per essere sempre in ordine. La fantasia è un delicato gessato bianco e grigio.

Acquista il prodotto su Amazon

I pantaloni per l’ufficio (ma non solo)

Sono adatti a molti utilizzi questi pantaloni skinny di Amazon Essentials in colore bordeaux. Sono aderenti e fatti in misto cotone ed elastan: perfetti per andare a lavorare, soprattutto in ufficio, ma anche per uscire a prendere l’aperitivo con le amiche e in generale per gli appuntamenti serali. Basta personalizzarli con tanti accessori di proprio gradimento.

Acquista il prodotto su Amazon

Abbigliamento per lui

I bermuda kaki

L’abbigliamento fresco, in questo periodo dell’anno, è apprezzato anche dagli uomini. Un esempio sono questi bermuda chino Meraki in color kaki. Sono fatti in cotone ed elastan, quindi cedono anche un po’ con il calore del corpo dopo che vengono indossati.

Acquista il prodotto su Amazon

I pantaloni casual

Molto freschi - e anche ecosostenibili - i pantaloni chino a gamba dritta in cotone di Amazon Aware. Anche qui c’è una piccola percentuale di elastan, per essere più comodi, dato che vestono abbastanza aderenti.

Acquista il prodotto su Amazon

La polo passe-partout

Si asciuga rapidamente dopo il lavaggio la polo blu di Amazon Essentials. È fatta al 100% in poliestere ed è un grande classico, da indossare da sola con i pantaloni o i bermuda, oppure accompagnata da una giacca sportiva o un maglioncino gettato sulle spalle.

Acquista il prodotto su Amazon

La camicia giovanile

Ha decisamente un taglio giovanile e casual la camicia Oxford di Amazon Essentials a maniche corte. È fatta interamente in cotone e ha un colletto button-down, in modo da essere sempre in ordine. Perfetta sia per il tempo libero che per il lavoro.

Acquista il prodotto su Amazon

La maglietta neutra

Va bene sia da indossare all’esterno che all’interno - sotto una camicia o un maglione di cotone - la t-shirt girocollo a maniche corte di Goodthreads. È anche questa fatta interamente in cotone e quindi è molto facile da lavare in lavatrice.

Acquista il prodotto su Amazon

Leggi anche:

*Contenuto sponsorizzato da Amazon*