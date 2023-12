Capodanno: cosa indossare per una festa in casa

A Capodanno c’è chi preferisce rifuggire dalla folla e dalla confusione, per organizzare o fruire una festa in casa, magari con tanto di cenone e gli affetti più cari: che si tratti della propria famiglia o dei propri amici, tuttavia è importante mostrarsi al meglio ma al tempo stesso sfoggiare una certa comodità. Con una grande prescrizione: le ciabatte sono vietate. Via libera a calzature comode, come per esempio degli stivali morbidi e imbottiti con la scuola in gomma oppure le classiche sneakers.

Per quanto riguarda l’abbigliamento, qui di seguito alcune proposte su capi femminili comodi e caldi per il Capodanno: a volte si tratta di un abito, altre volte di un completo, altre volte ancora di maglia e pantaloni che si abbinano. Tutti questi capi sono in vendita su Amazon.

Il completo con il cardigan

È molto chic ma anche molto morbido e comodo il completo Dejamy, composto da maglia con collo dolcevita, pantaloni con elastico e tasche laterali e cardigan a mantella. Il tessuto in maglia con cui è realizzato è composto da poliestere ed elastan, per questo veste in una maniera confortevolissima. È disponibile nei colori beige, blu, bordeaux, grigio, antracite, nero e tortora.

Il completo da personalizzare

Veste aderente e può essere personalizzato all’infinito con tantissimi accessori diversi il completo SheyLe, composto da un pullover e una gonna, entrambi in maglia a coste. In base agli accessori che si utilizzeranno, l’aspetto potrebbe risultare più elegante o più casual. Ma si tratta comunque di due capi confortevoli e in tono con le festività. C’è solo in grigio.

Il miniabito

È sbarazzino ma contribuisce appieno a un look estremamente ordinato il miniabito a trapezio Gyabnw leggermente svasato, in maglia lavorata a trecce. Il tessuto è composto da viscosa, poliammide e poliestere, per risultare morbido e non irritante sulla pelle. Può essere indossato sui collant o sui leggings, ma anche su un paio di jeans o pantaloni se si preferisce. C’è in varie sfumature: bordeaux, beige, nero, marrone, blu, cammello, antracite, grigio, verde e bianco.

La maglia asimmetrica e i jeans

Questo completo si indossa a propria discrezione: si può scegliere così come viene proposto, ma anche optando solo per la maglia o solo per i jeans. È composto infatti da una maglia asimmetrica con le spalle scoperte Rongseng in poliestere - disponibile nei colori nero, bianco, blu, borgogna, rosa, verde, viola e antracite - e da un paio di jeans C&A in cotone ed elastan. Sia la maglia che i jeans vestono aderenti ma sono al tempo stesso morbidi e confortevoli, e possono essere personalizzati con diversi accessori, dalle scarpe alla cintura, fino ai bijou. Sono anche molto versatili: in altre parole, in base all’accessorio scelto, potranno cambiare carattere: indossare questa maglia e questo paio di jeans con un paio di pump con il tacco avrà un effetto completamente diverso rispetto all’indossare l’abbinamento con le sneakers.

La maglia oversize e i pantaloni eleganti

Questo outfit è invece pensato a chi vuole essere elegante ma senza rinunciare alla comodità e senza troppo sforzo. Il completo è composto da una maglia oversize con ampia scollatura - anche questa asimmetrica - targata Trendyol in tessuto 100% acrilico, e un paio di pantaloni Grace Karin in poliestere ed elastan, a vita alta e con gamba a 9/10. Mentre la maglia si può acquistare solo in borgogna oppure nero, i pantaloni sono disponibili in nero, blu, azzurro, marrone, rosso, ruggine, caffè, cammello, senape, antracite, rosa antico, vinaccia, blu di Prussia, indaco e giallo.

