Carnevale: i costumi da Barbie per tutte le età

Quella di Barbie è la moda del momento, grazie al film di Greta Gerwig uscito nell’estate 2023. Così mentre a Carnevale 2023 gli Addams sono tornati in auge per via della serie tv Mercoledì, Carnevale 2024 è tutto per la mitica bambola che insegna alle bambine che possono essere tutto ciò che vogliono. E in effetti non solo si può fare festa matta ma ci si può travestire in tutto ciò che si desidera: bambole cult comprese. Qui di seguito alcuno costumi carnascialeschi ispirati a Barbie, non solo per le bambine, ma anche per le ragazze e le donne adulte: sono tutti in vendita su Amazon.

Barbie Principessa Ballerina

Un costume ispirato a quello che ormai è un classico del 1999, la bambola Barbie Principessa Ballerina, con il suo vestitino rosa fucsia. Nella confezione non è contenuto solo l’abito ma anche le scarpette e la coroncina.

Acquista il prodotto su Amazon

Barbie Diva Princess

La Barbie Diva Princess è invece una bambola attualmente in commercio ma con lo stesso fascino dei giocattoli vintage. Il costume ispirato a questa bambola contiene una giacca in denim rivestita internamente, l’abito in tulle rosa e naturalmente gli occhiali da sole.

Acquista il prodotto su Amazon

Barbie in tutù

Non si ispira in particolare a nessuna bambola ma ha il logo Barbie impresso sul tutù questo costume rosa con gonna in tulle e bustino con alette in velluto. La confezione contiene anche il chocker da mettere al collo ma non gli altri accessori.

Acquista il prodotto su Amazon

Barbie Magia del Ballo

Un altro costume ispirato alle atmosfere degli abiti di Barbie, ovvero Barbie Magia del Ballo. È composto da un abito lungo, rosa e scintillante, un mantello che copre parzialmente la testa, una cintura e una sottogonna che permette alla gonna di mostrarsi gonfia.

Acquista il prodotto su Amazon

Barbie Space Star

Il costume da Barbie Space Star è invece ispirato alla bambola Barbie Space Discovery Astronaut, un’altra bambola attualmente in commercio: sempre più spesso queste bambole incarnano il sogno delle bambine rispetto al mestiere che faranno da adulte, tanto che negli anni scorsi è uscita una bambola in edizione limitata ispirata alla vera astronauta Samantha Cristoforetti. Il costume contiene la tuta argentata con i profili rosa, i guanti e il casco.

Acquista il prodotto su Amazon

Barbie Principessa Arcobaleno

Un arcobaleno di colori caratterizza la gonna del costume Barbie Principessa Arcobaleno, ispirato alla bambola Barbie Dreamtopia. La confezione contiene l’abito lungo multicolore e la sottogonna, per evitare trasparenze e far sì che la parte inferiore dell’abito si mantenga gonfio in tutte le situazioni di gioco.

Acquista il prodotto su Amazon

Barbie Principessa del Regno delle Caramelle

Si ispira alla bambola Barbie Principessa del Regno delle Caramelle l’omonimo costume in edizione speciale, composto da abito lungo - con una fantasie di fragole impresse sulla gonna - e la sottogonna.

Acquista il prodotto su Amazon

Barbie Principessa Primavera

A primavera, le farfalle tornano a posarsi sui fiori. Come le farfalle impresse sul costume ispirato alla bambola Barbie Principessa Primavera. Il costume in senso stretto è accompagnato da un cerchietto con cui acconciare i capelli, ma non da altri accessori e soprattutto è senza sottogonna, ma non è un problema, perché la gonna dell’abito non deve restare gonfia e rigida.

Acquista il prodotto su Amazon

Barbie cowgirl

È ispirato al look da cowgirl indossato da Margot Robbie nel film di Barbie questo abito per ragazze e donne. Costume e accessori sono in color rosa shocking: nella confezione si può trovare il gilet, i pantaloni a zampa, gli orecchini, un bracciale e il foulard da apporre al proprio collo.

Acquista il prodotto su Amazon

Barbie con abito scozzese

Sempre al film è ispirato questo costume da Barbie con un abito scozzese bianco e rosa. La confezione contiene il vestito, la cintura, la collana, gli orecchini e anche un cappellino. Si possono aggiungere comunque altri accessori, come un piccolo cardigan, se fa freddo, le scarpe rosa, e magari un paio di collant bianchi o rosa.

Acquista il prodotto su Amazon

Barbie con abito multicolore

Sempre ispirato alle atmosfere del film è questo costume da donna da Barbie con un abito multicolore dallo stile vintage. In questo caso non ci sono accessori, tanto che il costume si può personalizzare a piacimento, prevedendo anche un’acconciatura particolare.

Acquista il prodotto su Amazon

Leggi anche:

Contenuto sponsorizzato da Amazon