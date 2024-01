Vestiti carnevale di coppia: idee per travestirsi in due

Carnevale è una festa da celebrare in compagnia, senza farsi mai mancare divertimento, colore e un pizzico di follia. Anche nel periodo più trasgressivo dell’anno, tuttavia, è importante avere al proprio fianco il compagno o la compagna di vita, concedendosi una serata in allegria indossando vestiti di carnevale pensati proprio per la coppia.

Perfetti per partecipare a una festa a tema, per una serata tra amici o per prendere parte alla sfilata tradizionale tra le vie della città, i travestimenti di coppia permettono di rendere memorabile un evento speciale all’insegna dello svago e dell’allegria.

Ma quale travestimento scegliere e dove trovare vestiti di carnevale di coppia pronti da indossare? Per fortuna a offrire un’ampia scelta di abiti, accessori e tante idee originali da cui trarre ispirazione è Amazon: ecco una selezione di proposte che va incontro alle più svariate preferenze.

Widmann costume da pilota di caccia, per lui e per lei

Chi non ha mai sognato di diventare pilota di caccia? Poter sognare in due è un valore aggiunto e diventa possibile indossando il costume Widmann pensato per lui e per lei. L’outfit comprende la tuta in tonalità mimetica verde (dotata di tasche in tessuto) e la cintura in tinta in perfetto stile Top Gun, con distintivo sul petto.

Aomig costume da mago adatto per lui e per lei

Per gli appassionati di magia e delle storie fantasy, come la saga di Hogwarts, il costume da mago Aoming rappresenta certamente il travestimento di carnevale perfetto. Aoming ha creato una mise caratterizzate dal mantello nero con fodera rossa, dalla sciarpa, dalla cravatta e dalla bacchetta. Sono compresi anche il cappello da mago e gli occhiali rotondi, perfetti per trasformarsi in Harry Potter e la sua fedele amica Hermione Granger almeno per un giorno.

Widmann toga lunga bianca unisex

Vestire i panni di un dio o di una dea dell’Olimpo, almeno a Carnevale, può diventare realtà. Perfetta sia per lui sia per lei, la toga bianca Widmann si indossa facilmente e permette di ottenere un travestimento semplice ma efficace. Manca solo una corona di foglie dorate per completare il look.

Widmann tuta rosa anni ‘80 unisex

Ecco un altro costume di carnevale perfetto per le coppie, soprattutto se amano ricordare i mitici anni ‘80. La tuta rosa Widmann è composta da una giacca con zip e pantaloni con elastico in vita. Per completare il travestimento è sufficiente indossare un paio di sneakers e una fascia tra i capelli. Il salto temporale sarà assicurato.

Amscan International costumi per coppia uova e pancetta

Uova e pancetta si sposano perfettamente e, proprio per questo, possono trasformarsi in un perfetto travestimento di carnevale da sfoggiare in coppia. Gli abiti Amscan International si ispirano alla “colazione” internazionale: il kit include una tunica a forma di fetta pancetta, una tunica con il motivo delle uova e una fascia per capelli. Una mise originale ma di sicuro effetto.

Thematys costumi di coppia carte da gioco

Valida alternativa ai vestiti di carnevale tradizionali, i costumi Thematys dedicati alle carte da gioco sono un successo assicurato. Divertenti e originali, sono semplici pannelli morbidi che si adattano a tutte le altezze e alle diverse corporature. Versatili e inconfondibili, sono facilissimi da indossare sopra i propri abiti anche all’ultimo minuto.

Byhsoep accessori Super Bro per coppie

Mario e Luigi sono inseparabili e sono sempre riconoscibili grazie agli originali accessori: cappello, baffi, bretelle elastiche e bottoni. Byhsoep ha creato un divertente set di accessori dedicato ai due personaggi, perfetto per carnevale o per una semplice festa a tema.

