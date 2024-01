Vestiti Carnevale da bambino

Carnevale arriva ogni anno per la felicità dei più piccoli. E ci si arrovella su quali abiti acquistare per il proprio bambino: quale sarà il travestimento di quest’anno? Ci sono dei costumi che sono molto diffusi in determinate zone - in alcuni paesi e città i poliziotti sono molto amati, in altri lo sono gli astronauti - altri che sono in tendenza in base al momento, magari per via dell’uscita di un film. In pratica se nel 2023 i maschietti hanno vestito i panni di Super Mario e le bambine quelli di Mercoledì Addams, nel 2024 potrebbero volersi travestire rispettivamente da Willy Wonka e da Barbie. Ma non solo: perché i grandi classici non passano mai di moda. Qui di seguito alcuni costumi per maschietti di varie età e varie taglie in vendita su Amazon.

Spiderman

Passano i decenni, ma Spiderman resta un grande classico, la cui passione viene rinnovata grazie ai cinecomic. L’Uomo Ragno, nato dalla fantasia di Stan Lee, resta uno dei costumi preferiti dai bambini, e questo modello di Aomig è particolarmente fedele. Il costume è in tessuto elasticizzato, traspirante e comodo. La maschera è staccabile, quindi, se si vuole rivelare agli amici la propria identità segreta, si può anche togliere nel mezzo di un veglione.

Acquista il prodotto su Amazon

L’astronauta

Uomini e donne astronauti restano eroi per adulti e bambini. Questo costume da astronauta unisex, targato Melissa & Doug, è formato da un set da 5 pezzi, che include la tuta spaziale, l’elmetto, i guanti elasticizzati e una targhetta con il nome. Si lava in lavatrice, quindi anche i genitori saranno contenti per la comodità.

Acquista il prodotto su Amazon

Il leoncino

Per i bimbi più piccoli è difficile non avere un moto di tenerezza verso i costumi di animali. Come questo leoncino di Spooktacular Creations Deluxe, anche questo in un set di 5 pezzi, che include il vestito in senso stretto, il cappuccio, gli stivaletti e una zebra di peluche. È fatto in poliestere e pensato per i bimbi che non hanno fatto ancora lo spannolinamento, tanto che il vestito possiede un’apertura facilitata per il cambio del pannolino.

Acquista il prodotto su Amazon

Sonic

Un altro personaggio molto amato dai bimbi è Sonic, l’istrice spaziale protagonista di videogiochi e film. Il costume di Rubie’s è composto da una tuta con copriscarpe, maschera e guanti bianchi. È molto divertente e fatto bene, e in particolare tiene al caldo, caratteristica che rassicura i genitori più preoccupati per i malanni di stagione..

Acquista il prodotto su Amazon

Il dinosauro

Ai più piccoli piacciono anche molto i dinosauri. Anche questo modello di Amscam è caldo e trasforma i bambini per un giorno in un ruggente mastodonte della preistoria. Il costume ha il cappuccio, i guanti e la coda, ed è rivestito in teddy.

Acquista il prodotto su Amazon

Baby Yoda

È irresistibile questo costume Rubie’s da Baby Yoda, personaggio della serie The Mandalorian. È pensato per i neonati che ancora non possono esprimere una preferenza su cosa indossare a Carnevale, ma i cui genitori scelgono per loro. Il costume possiede un copricapo con la faccia stampata e un accappatoio in pile con coprimani.

Acquista il prodotto su Amazon

Il pompiere

Come gli astronauti, anche i vigili del fuoco sono eroi per grandi e piccini. Un modo per aspirare a essere come loro per un solo giorno è quello di travestirsi con questo costume Udekit. È fatto in poliestere traspirante ed è molto realistico, poiché dotato di accessori come elmetto, torcia, ascia, fischietto, estintore e distintivo.

Acquista il prodotto su Amazon

Harry Potter

Per i bimbi che hanno imparato a leggere, è imperdibile l’eroe della letteratura per ragazzi: il maghetto Harry Potter. Questo costume Cogio consta di mantello, occhiali, cravatta, sciarpa Grifondoro e bacchetta magica.

Acquista il prodotto su Amazon

PjMask

Per i bimbi in età prescolare, che amano i supereroi della loro taglia, ci sono i costumi Amscan ispirati al cartone animato francese PjMask. Sono disponibili i costumi di Gattoboy o Geco, e i bambini saranno pronti “ ad affrontare i cattivi affinché non vi rovinino la giornata ”.

Acquista il prodotto su Amazon

Leggi anche:

Contenuto sponsorizzato da Amazon