Come esaltare l'abbronzatura: 5 vestiti casual, colorati e perfetti

Abbronzatura dorata, colorito sano e lucente: ecco il risultato tanto agognato dopo lunghe sessioni di relax sul lettino protetti dal giusto schermo solare. Valorizzare la tintarella ottenuta è molto importante, così da prolungare a lungo il colorito estivo anche durante le prime settimane lavorative. Questo è possibile non solo con l'impiego di prodotti idratanti e specifici ma anche attraverso la scelta di outfit mirati in grado di mettere in primo piano il colorito raggiunto. Se l'estate impone uno stile comodo, fresco e magari vivace, la tinteralla richiede tessuti con cromatismi funzionali e utili a rimarcare la doratura della pelle.

Per questo è importante puntare su abiti leggeri, comodi e perfetti per far respirare la cute, magari dal taglio corto o svasato con scollature glamour in grado di mostrare la pelle ambrata. Per una scelta efficace ecco tutte le proposte di Amazon in fatto di look casual ma elegante, disponibili in taglie differenti e colorazioni intriganti. Ecco una selezione perfetta per voi.

Vestito sportivo perfetto per il golf

Un outfit davvero di moda quello di MoFiz che propone un capo abbigliamento dalla linea sportiva, perfetto per le amanti del tennis e del golf. Realizzato in tessuto misto cotone e sintetico è un abito fresco, che consente un'ottima traspirazione della pelle abbronzata. Il taglio del tessuto sottolinea con eleganza il girovita, per poi risultare più leggero e meno aderente sulle gambe. L'assenza delle maniche offre una vestibilità fresca e confortevole, anche grazie al colletto con zip. È l'ideale per chi pratica sport ma anche per chi vuole sfoggiare un look tecnico ed elegante anche nelle occasioni ufficiali. Disponibile in diverse taglie e colorazioni di grido. Scopri il prodotto su Amazon.

Abito sottoveste con scollo a V

L'abito basic di The Drop offre la possibilità di creare un look glamour ma, al contempo, pratico e fresco. Tutto merito del taglio che richiama la linea della sottoveste, e che rende l'outfit più leggero e comodo. Il capo di abbigliamento è perfetto per le serate estive, per sfoggiare l'abbronzatura del momento ma anche per creare un look casual ma sempre elegante. Da abbinare sia con i tacchi alti che con le scarpe da tennis. Realizzato in tessuto sintetico è disponibile in vari colori e taglie, anche quelle più morbide. Scopri il prodotto su Amazon.

Abito taglio maxi con vita stretta

Morbido, leggero, comodo, ecco il maxi abito di Amazon Essentials disponibile in varie taglie, colorazioni e fantasie differenti. È un capo moda prodotto in tessuto sintetico sostenibile e che risulta liscio e soffice al tatto. L'ideale sia per creare un look informale estivo che da sfoggiare nelle occasioni più importanti, come un aperitivo in spiaggia. Il taglio del tessuto scende delicatamente verso il basso, con una particolare aderenza in vita che risulta comoda e non costrittiva. Completa il tutto la doppia manica corta con linea obliqua. Scopri il prodotto su Amazon.

Abito aderente effetto tubino

Look glamour e d'impatto, è l'abito a tubino di Orandesigne disponibile in varie taglie e colori differenti. Un prodotto realizzato in tessuto sintetico con comode spalline, taglio corto e aderenze mirate per un effetto pratico ma raffinato. Il tessuto a costine definisce lo stile della gonna e del corpetto con scollo a V, mentre la parte centrale risulta elasticizzata e comoda. Si può abbinare a tacchi alti ma anche alle scarpe basse, e si può impreziosire con accessori dai colori a contrasto. Scopri il prodotto su Amazon.

Abito morbido a incrocio

Anche questo abito di Amazon Essentials è realizzato con materiale sintetico sostenibile e di origine tracciabile, per ridurre l'impatto sull'ambiente. La linea con scollo a V a incrocio anteriore degrada morbidamente in vita, dove si restringe leggermente per un delicato effetto elesticizzato. Per poi proseguire con la gonna che appare più ampia ma dal taglio midi. Disponibile in varie colorazioni, fantasie e taglie, è un abito adatto a ogni occasione. Scopri il prodotto su Amazon.

*Contenuto sponsorizzato da Amazon*