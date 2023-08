Look estate 2023: abiti casual e sneakers, la combo che ti salva la giornata

Estate 2023, quale suggerimento migliore per contrastare il caldo torrido se non indossare abiti dal taglio comodo e dal tessuto leggero? Magari in combinazione con una serie di scarpe dinamiche e leggere, come le sneakers più amate e di moda. Un mix davvero interessante e glamour, in grado di realizzare un outfit elegante ma al contempo confortevole.

Uno tra gli outfit estivi più gettonati, una combinazione che consente di affiancare a un abito medio lungo dallo stile bon ton, oppure un paio di pantaloni tecnici con un paio di sneakers alla moda, dal look comodo e moderno. Uno stile sicuramente pratico, ma non privo di fascino ed eleganza in puro mood street style. Per una scelta accurata Amazon ha selezionato una serie di proposte davvero uniche e interessanti, scopriamole insieme.

SUPERGA 2750, per una comodità totale

Un classico di sempre ecco la senakers Superga 2750 disponibili in colorazioni differenti e perfette per ogni combinazione di outfit. Un vero articolo iconico e di design per un evergreen in tessuto di cotone traspirante e gomma naturale vulcanica, senza tacco. Completa il tutto la chiusura stringata, per una scarpa unisex davvero unica. Scopri il prodotto su Amazon.

Kappa Bash, sneaker basse e pratiche

Movimento dinamico e protetto, ecco le sneakers moda Kappa Bash realizzate in materiale sintetico, con tacco basso e uniforme. La chiusura stringata avvolge e protegge il piede offrendo un movimento comodo, stabile ma mai opprimente. Disponibili in tre colorazioni offrono un look dallo stile vintage ma sempre attualissimo, ravvivato da decorazioni e dettagli di pregio. Scopri il prodotto su Amazon.

Scritte in evidenza per le SUPERGA 2790 Platform

Disponibili in tre colorazioni di tendenza ecco le Superga 2790 con tacco a zeppa dallo stile moderno, impreziosito da un lettering d'impatto. La struttura in tela permette una valida traspirazione, mentre la chiusura stringata offre stabilità e massima protezione del piede. Il platform di 4 centimetri slancia la gamba e consente l'abbinamento anche con abiti lunghi e dal taglio casual. Scopri il prodotto su Amazon.

Reebok Club C 85 per un total look white

Vestibilità perfetta per il modello di sneakers della Reebok Club C 85, dal look iconico ma sempre attuale. La struttura in pelle protegge il piede, anche grazie alla comoda chiusura stringata. Il passo è stabile e dinamico, supportato dalla suola resistente in gomma. Uno stile davvero intramontabile per queste sneakers in grado di impreziosire ogni outfit. Scopri il prodotto su Amazon.

Vestito a righe per un effetto leggerezza

Modello camicetta dal taglio lungo: è l'abito di Only, la casa di moda sempre al passo con i tempi. Uno stile casual, vivace ma confortevole, oltre che pratico grazie alla chiusura frontale con bottoni. Realizzato in cotone e materiale sintetico, disponibile in tre colorazioni, l'abito midi garantisce la massima vestibilità, mentre le maniche a 3/4 completano il tutto. Scopri il prodotto su Amazon.

Abito effetto t-shirt lunga di Bequemer Laden

Taglio morbido e comodo per l'abito stile t-shirt di Berquem Laden disponibile sia in tinta unita che in fantasie differenti, grazie anche all'ampia proposta di colorazioni davvero originali. Il mix cotone e poliestere rende il tessuto morbido, leggero, perfetto per il clima estivo. Da indossare in abbinamento con le sneakers più attuali, l'abito è lungo fino sopra al ginocchio e contempla la presenza di due comode tasche. Scopri il prodotto su Amazon.

Abito morbido e lungo con spacco di Germinate

Vita alta, maniche corte e taglio lungo fino al ginocchio per l'elegante abito di Germinate, con delicato spacco laterale. Il taglio del modello segue le linee del corpo con raffinatezza e morbidezza, garantendo uno stile elegante da completare con un paio di sneakers di tendenza. Un outfit ideale per le serate estive, le feste, le cerimonie ma anche per gli aperitivi al mare. Scopri il prodotto su Amazon.

Abito Onsoyours in stile minimal

Il vestito da donna misto cotone e lino di Onsoyours presenta due morbide maniche corte e uno scollo rotondo, perfetti per offrire uno stile minimal ma di grande effetto. La parte inferiore dell'abito si piega delicatamente quasi a ricreare un accenno con effetto a palloncino. L'articolo, disponibile in varie colorazioni e formati, è l'ideale da sfoggiare durante gli eventi estivi più glamour. Scopri il prodotto su Amazon.

