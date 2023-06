Come vestirsi per una comunione o un battesimo da invitata. 5 modelli per lei

La stagione delle cerimonie all'aperto ha preso il via, ed è scattata la corsa all'acquisto dell'abito più adatto da sfoggiare durante le giornate più calde. Ma scegliere l'outfit perfetto non è di certo un compito facile, perché bisogna considerare molti fattori: ad esempio la location, la tipologia di cerimonia e di conseguenza il colore dell'outfit e degli accessori in base al proprio incarnato, senza dimenticarsi della temperatura e del meteo.

Ecco qualche proposta interessante per agevolare un acquisto interessante e di tendenza, ma sempre con un occhio di attenzione al prezzo. Amazon, come sempre, propone una vasta scelta di prodotti di qualità, perfetti per assecondare tutti i gusti, anche i più esigenti.

Abito senza maniche per cerimonie all'aperto

Delicato e quasi impalpabile, è l'abito in raso di seta di Laura Lily per un effetto leggerezza senza pari. Dal taglio elegante e raffinato il vestito midi, con spalline sottili, fascia morbidamente il busto, per poi scendere soffice lungo i fianchi e le gambe. Disponibile in taglie e colori differenti offre un affascinante effetto satinato, con drappeggio leggero e fresco. Ideale per cerimonie all'aperto, ma anche cockatil e feste a bordo piscina. Ideale per completare il look è un morbido fiocco che permette di regolare il corpetto. Scopri il prodotto su Amazon.

Abito in chiffon con delicati volant

Eleganza e vestibilità unica per l'abito in chiffon di Grace Karin, perfetto per tutte le occasioni ma adattissimo per cerimonie, matrimoni ed eventi all'aperto. Il look sobrio ma raffinato consente una perfetta vestibilità, grazie a una vasta proposta di taglie ma anche di colori. Il tessuto con fodera si adatta perfettamente al corpo, senza trasparenze, mentre i volant definiscono lo stile dell'abito e dello scollo senza maniche. Scopri il prodotto su Amazon.

Abito con decoro in pizzo ed elegante scollo a V

Classe allo stato puro per questo abito di Ever-Pretty ideale per le cerimonie più importanti, perfetto anche se si è la damigella d'onore. Lo scollo a V con corpetto in stile impero è valorizzato da un delicato pizzo che poi scende con un morbido chiffon dal taglio asimmetrico. La vasta offerta di taglie e colori soddisfa ogni tipologia di necessità e di evento, per un outfit di grande impatto. Spuntando la casella coupon si può ottenere anche un piccolo sconto. Scopri il prodotto su Amazon.

Abito cocktail stile vintage romantico

Stile senza tempo e look vintage per l'abito di Dresstells, in morbido tessuto ed elasticizzato comprensivo di fodera contro le trasparenze. Un taglio raffinato e bon ton impreziosito dallo scollo alla francese, completato da un delicato fiocco che cinge la vita. La gonna svasata sottolinea uno stile d'altri tempi ma sempre attuale, per un outfit perfetto per cerimonie importanti o cockatil mondani e serate all'aria aperta. La vasta disponibilità di colori, fantasie e taglie consente una scelta accurata, l'ideale per scovare il capo perfetto per ogni occasione importante. Un abito che affascina e dona un look glamour e chic. Scopri il prodotto su Amazon.

Abito da cerimonia con spalline per un effetto di classe

Spalline sottili e maniche effetto fiocco per questo abito dallo stile mobido e delicato, con chiusura a cerniera in tessuto sintetico. Il modello di Grace Karin permette un accenno di schiena scoperta, slanciando la figura anche grazie alle morbide pieghe della gonna. Un modello adatto per ogni occasione, dall'evento casual alla cerimonia importante, matrimoni e cermonie comprese. Lo stile raffinato non stanca ma dona un look bon ton di gran classe. Disponibile in varie colorazioni e taglie, si può completare con accessori minimal ma di stile. Scopri il prodotto su Amazon.

