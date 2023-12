10 capi per creare l'outift perfetto ad una cena aziendale

A pochi giorni dal Natale hanno preso il via i tanto attesi eventi aziendali, dal pranzo di rito al party passando per l'aperitivo fino all'immancabile cena con i colleghi. E se il look da lavoro spesso è sobrio e casual, ma fittante, durante la cena di Natale non possono mancare eleganza e fascino. Per questo è importante scegliere accuratamente il look da sfoggiare, una proposta sicuramente di tendenza ma che sia anche comoda e che risponda alle esigenze dettate dal budget personale.

Ecco perché Amazon, ancora una volta, ha deciso di proporre dieci capi davvero unici e perfetti per la cena di Natale con capi e colleghi. Una serie di outfit comodi, pratici, dallo stile impeccabile e perfetti anche per le occasioni future.

Cena aziendale, cosa bisogna considerare

Durante il periodo delle feste di Natale non può mancare uno degli appuntamenti più importanti, ovvero l'invito alla cena aziendale. Un momento conviviale, di pura socializzazione, spesso informale ma che richiede un look impeccabile e senza scivoloni. Per evitare errori è importante conoscere i dettagli della cena stessa, ad esempio se è richiesto un preciso dress code, oltre alla location dove avrà luogo.

Informazioni importanti che possono orientare la scelta personale, senza però soffocare il proprio stile personale e le preferenze. Scegliendo capi e combinazioni perfette per la stagione, che siano in grado di valorizzare i punti di forza del proprio aspetto e che siano comodi e confortevoli. Abbinando il tutto con dettagli, accessori e make-up coordinati.

Fancyinn tuta a due pezzi

La tuta casual ma elegante di Fancyinn è composta da due elementi: una maglia con scollo a V e manica lunga, in abbinamento a un morbido pantalone con vestibilità ampia. Un completo comodo da indossare, soffice al tatto e che non si sgualcisce facilmente.

Houxiandou pantaloni a gamba larga

I pantaloni a gamba larga Kittfly di Houxiandou risultano morbidi, leggeri e slanciano la figura. La vita alta e la piega con eleganti bottini creano una combinazione stilosa e al contempo comoda. Perfetti da abbinare con una camicia soffice a maniche corte, oppure un maglioncino corto e scarpe con tacco alto.

Lemoniade la tuta aderente ma morbida

La tuta di Lemoniade è comoda e pratica, ma anche elegante e raffinatamente aderente. Il tessuto cade morbidamente risultando fluido nei punti giusti, senza stringere. Un completo caratterizzato da una manica a 3/4 e un pantalone a sigaretta, perfetto da abbinare con un tacco alto.

Geagodelia set tuta a due pezzi

La tuta da donna di Geagodelia è composta da due pezzi coordinati, un comodo pantalone a gamba larga e una maglia super confortevole. Il total look cromatico è impreziosito da una profilatura a contrasto, che rende l'outfit versatile ma anche elegante e raffinato.

Liaopufus l'abito aderente con gonna lunga

L'abito di Liaopufus è realizzato in materiale sintetico che risulta leggero, coprente e morbido al tatto, per un total look cromatico da impreziosire con accessori a contrasto. La parte superiore è caratterizata da una chiusura centrale con bottoni, manica lunga e un colletto morbido. La gonna lunga con spacco risulta aderente in modo discreto, grazie alla chiusura posteriore con annodatura a fiocco. Spuntando la casella coupon si ha diritto a un valido sconto.

Urban GoCo gonna a tubino

Aderenza morbida e confortevole per la gonna a tubino di Urban GoCo, che segue con discrezione la linea delle gambe offrendo comodità nel movimento. Perfetta da abbinare a una camicia elegante, per una combinazione trendy ma raffinata. L'ideale da sfoggiare anche in ufficio.

NC il vestito in maglia a collo alto

Look casual e confortevole per l'abito di NC a collo alto in maglia morbidissima, la parte superiore in tinta unita degrada verso la fantasia vivace della gonna. Aderenza raffinata che consente un movimento comodo e fluido, un capo perfetto da abbinare con stivali e cappotto lungo. Spuntando la casella coupon si ha diritto a un valido sconto.

Gyabnw abito in maglia a vita alta

Ideale per l'atmosfera natalizia è l'abito in maglia con decoro a treccia di Gyabnw, corredato da un morbido gircollo, con soffice manica lunga e vita alta. La parte superiore risulta comoda e aderente, mentre la gonna è più ampia e svasata. L'effetto vintage e stiloso è assicurato, per un abito elegante e allo stesso tempo comdo.

Mumzugi abito lungo con spacco

L'abito in maglia di Mumzugi vanta uno stile raffinato e seducente, merito dell'accenno di spacco che ben si abbina allo stile sobrio del capo. La parte superiore con girocollo e manica lunga risulta morbidamente aderente, mentre il tessuto della gonna vanta delle preziose arricciature anteriori.

Carinacoco abito con scollo a V

Gonna ampia e scollo a V per questo raffinato abito midi di Carinacoco, dallo stile nostalgicamente vintage, da sfoggiare durante la cena aziendale e le occasioni più glamour. Il taglio dell'abito garantisce un aspetto elegante e raffinato, del tutto impeccabile.

