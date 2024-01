Cose indispensabili per viaggiare

Viaggiare significa essere preparati a tutto. Che si parta in camper o si sia prenotato un resort a cinque stelle, non è detto che si possano avere a disposizione tutte le comodità possibili, e in base a diverse variabili si potrebbe aver bisogno di alcuni oggetti specifici, senza caricare troppo i bagagli. Perché, va ricordato, non solo alcune compagnie aeree presentano regole sui limiti di peso dei bagagli, ma anche perché viaggiare leggeri è più semplice. Ma lo è senza dimenticare gli indispensabili. Come questi prodotti selezionati in vendita su Amazon.

Il bagaglio a mano

Che si viaggi in treno, in aereo o in pullman, un bagaglio a mano è necessario per avere a portata di mano ciò che occorre, dal portafogli allo smartphone, fino alle salviette e magari qualche snack, e naturalmente il laptop per lavorare o per passatempo. Torna utile la borsa Kroser, che può contenere un laptop da 15,6 pollici ed è fatto in tela idrorepellente di alta qualità. All’interno ci sono vari scomparti per tenere tutto in ordine. Le maniglie sono resistenti e in poliuretano. Il modello è disponibile in una fantasia floreale su fondo nero ma anche in total black.

Acquista su Amazon

L’impermeabile

Che si vada in montagna o in una città d’arte italiana, dal Regno Unito al Messico, un impermeabile può permettere di affrontare le casuali pioggerelle. Il poncho impermeabile Vicloon è ecosostenibile, poiché fatto in etilvinilacetato. È facile da pulire e trasportare. Inoltre nella confezione sono contenuti 2 impermeabili, quindi adatti per una coppia o da tenere come ricambio. C’è nei colori bianco, verde, azzurro, grigio, nero, rosa.

Acquista su Amazon

Il portadocumenti

Nel bagaglio a mano non può mancare un portadocumenti ben solido e magari elegante. Perché i titoli di viaggio, la carta di identità e il passaporto devono essere tenuti sempre a portata di mano. Lo si può fare con il portadocumenti Donbolso, una cartella organizer in cuoio dallo stile vintage, un accessorio classico che potrebbe piacere a diverse persone. C’è in nero oppure in due differenti toni di marrone.

Acquista su Amazon

L’adattatore

Quando ci si reca all’estero, le prese per ricaricare i nostri device potrebbero essere inadatte alle spine a disposizione. Per questo occorre l’adattatore da viaggio Amoner, che può andare bene in oltre 180 Paesi (in particolare in Europa, Stati Uniti, Australia, oltre che nel Regno Unito) e in più possiede anche due porte Usb. È leggero e maneggevole.

Acquista su Amazon

Le pantofole

Quando ci si sposta le parole d’ordine sono: occupare meno spazio possibile senza rinunciare a troppe comodità. Tornano quindi utili le pantofole pieghevoli unisex Tbest, che hanno la suola antiscivolo e sono fatte in morbido cotone. Nella confezione è compresa anche una custodia per il trasporto. Sono davvero confortevoli e realizzate con materiali di alta qualità. Sono disponibili in alcune fantasie a righe nei colori bianco e blu, bianco e nero, celeste e grigio.

Acquista su Amazon

Il trolley rigido

Ovviamente per viaggiare occorre un trolley, meglio se rigido come questo modello di Amazon Basics. Si tratta di un bagaglio di piccole dimensioni - tanto che può essere utilizzato, volendo, anche come bagaglio a mano - molto resistente in plastica di alta qualità. All’interno ci sono alcuni scomparti, per tenere in ordine i propri effetti personali. È dotato di 4 doppie ruote girevoli, che garantiscono una mobilità totale. C’è in nero, blu, azzurro e arancio.

Acquista su Amazon

L’organizer

Per un viaggio lungo, si può invece rendere indispensabile un organizer, come questo set da 8 pezzi di Meowoo, che consiste in cubi chiusi da zip e sacchetti, per riporre tutti i propri oggetti personali, dalla biancheria alle scarpe. Il set è fatto in poliestere di alta qualità, resistente, impermeabile e leggero, e inoltre possiede un design classico e accattivante. È disponibile nelle sfumature nero, beige, blu, grigio, rosa.

Acquista su Amazon

Leggi anche:

Contenuto sponsorizzato da Amazon