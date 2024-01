Segnare semplicemente l'ora è da tempo solo una delle caratteristiche che contraddistinguono gli orologi da polso digitali, anche per quanto riguarda i modelli economici. In questi casi le occasioni non mancano, anche tra i prodotti disponibili su Amazon, per assicurarsi un dispositivo funzionale ed efficiente.

Oltre al cronometro e alla segnalazione dell'orario è tra le caratteristiche più richieste quella del calendario. Non mancano però interessanti opportunità anche per chi è alla ricerca di orologi da polso digitali economici con un tocco in più di stile e design. Ecco alcune opzioni per lei e per lui.

Orologi da polso digitali per lei

Stile, praticità ed eleganza sono alcune delle prerogative più richieste per gli orologi da polso digitali per lei. Tra i prodotti segnalati su Amazon sono presenti dispositivi più "classici" oltre a opzioni che strizzano l'occhio alla tecnologia e al mondo degli smartwatch.

Aswan watch Orologio digitale da donna

L'Aswan watch è un orologio digitale elegante e moderno che sfrutta il movimento al quarzo per fornire un orario preciso e una lunga durata nel tempo. Tra le opzioni disponibili il display notturno, la luce LED e l'irrinunciabile funzione sveglia. Per le amanti del mondo anglosassone è disponibile anche la possibilità di impostare l'orario con indicatore da 12 ore anziché 24.

Smartwatch Nerunsa

Con lo smartwatch Nerunsa arriviamo al dispositivo più marcatamente "tech" tra quelli proposti. Si tratta di un orologio da polso digitale "intelligente", in grado anche di fornire indicazioni riguardanti il proprio stato di salute o il calendario di appuntamenti. Se connesso con lo smartphone il ventaglio di possibilità si amplia, il tutto con diverse combinazioni per quanto riguarda il colore della cassa e del cinturino. Disponibile su Amazon a un prezzo decisamente interessante.

GOLDEN HOUR Ultra-Sottile

Cassa ultra-sottile e lo schermo retroilluminato EL. Questi sono due dei punti di forza dell'orologio da polso digitale GOLDEN HOUR, che grazie anche al vetro acrilico risulta facile da leggere in qualsiasi condizione di luminosità esterna. Può essere indossato anche durante una breve nuotata in acque poco profonde o sotto una doccia con acqua fredda, impermeabile fino a 5 atm, mentre è sconsigliato l'utilizzo in caso di acqua calda o vapore. Particolarmente ampio il ventaglio di opzioni per quanto riguarda le colorazioni disponibili.

Orologi digitali per lui

Efficienza e sportività guidano la lista delle caratteristiche più amate negli orologi da polso digitali per lui. Non solo, proprio per chi è alla ricerca di dispositivi più "sportivi" ad attirare l'attenzione sono spesso l'impermeabilità e la durata nel tempo.

Casio Collection Unisex Digital

Un classico tra gli orologi da polso digitali. Il Casio Collection Unisex Digital offre un secondo fuso orario e un allarme multifunzione con funzione snooze, a cui abbina un design semplice dal gusto vintage e l'illuminazione del quadrante che ne aumenta la leggibilità.

Pinidous Orologio digitale sportivo da uomo

Display analogico e digitale, insieme a 3 allarmi e all'impermeabilità a 5 atm sono tra le caratteristiche principali dell'orologio sportivo da uomo Pinidous. Facile da leggere e con schermo antigraffio, questo dispositivo punta inoltre su un ulteriore aspetto. Grazie al design trasparente e alla potenza dell'illuminazione interna è possibile scegliere, ogni volta che si desidera, tra 7 differenti colorazioni.

SMAEL Orologi da uomo militari

Il quadrante sportivo in stile militare contribuisce a rendere l'orologio digitale SMAEL un regalo molto gradito per lui. Un dispositivo apprezzato anche per la segnalazione anche in analogico e per caratteristiche quali la resistenza agli urti, il doppio fuso orario, l'impermeabilità a 5 atm e il display settimanale. Interessante anche il peso, di appena 78 grammi.

