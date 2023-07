Costumi uomo per questa estate: 5 modelli da scegliere

Le vacanze sono alle porte e anche per gli uomini è tempo di affrontare la temutissima prova costume. Ma quale modello scegliere per valorizzare al meglio la propria silhouette senza rinunciare a comodità e stile? Se siete a corto di idee, su Amazon le opzioni di certo non mancano. Ci sono costumi per tutti i gusti e le esigenze: lunghi o corti, a tinta unita o fantasia, da mare o piscina. Ecco quali sono, secondo noi, quelli più cool dell’estate 2023.

Pantaloncini da spiaggia Calvin Klein

Calvin Klein è da sempre sinonimo di eleganza e stile anche per la linea beachwear. E i pantaloncini da spiaggia per uomo ne sono la prova. Oltre alla fattura di raffinata semplicità, caratteristica che contraddistingue in modo inequivocabile la casa di moda statunitense, sono anche molto pratici e versatili. Si possono indossare, infatti, sia in spiaggia che durante il tempo libero come capo casual, da abbinare eventualmente a una t-shirt e un paio di espadrillas o scarpe tennis.

Costume Lezuan

Il costume da bagno Lezuan vanta un ampio margine di vestibilità. Dotato di due tasche laterali, si regola molto facilmente nel punto vita grazie alla presenza di un pratico laccetto. Inoltre è realizzato con tessuto idrorepellente, ovvero, che non assorbe acqua consentendo un’asciugatura rapida e antipiega.

Pantaloncini da nuoto Puma

I pantaloncini da nuoto del marchio Puma sono perfetti per i puristi dello stile sportivo. Realizzato in plastica riciclata, questo costume è particolarmente resistente al cloro e dunque può essere indossato al mare o in piscina senza alcun problema. Un’altra caratteristica di questo costume è la presenza di una fodera in rete morbida che lo rende molto confortevole.

Costume Amazon essential

Se siete alla ricerca di un modello all’ultimo grido, il costume della linea Amazon essential fa decisamente al caso vostro. Ha una lunghezza di circa 18 centimetri, caratteristica che lo rende particolarmente adatto a chi non ama scoprire molto le gambe. È disponibile in vari colori e tagli, per giunta ad un prezzo accessibilissimo.

Costume modello boxer Arcweg

Per questa estate 2023 Arcweg ripropone il classico e intramontabile modello boxer. Realizzato in tessuto ultrasottile ed elastico, il costume Arcweg ha una vestibilità perfetta ed è ideale sia per l’allenamento che al mare. Il materiale con cui è realizzato - 85% poliammide e 15% elastan - garantisce un’elevata protezione dai raggi UV e lo rende molto resistente anche al cloro. È disponibile in un’ampia varietà di colori e taglie.

