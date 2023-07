Valigie e trolley cavalcabili: 6 modelli che i bambini ameranno

Quando è tempo di vacanze, è tempo di vacanze per tutta la famiglia, e ognuna di esse organizza i viaggi secondo un proprio concetto di comodità: c’è chi mette tutto di tutti in un mega bagaglio e chi preferisce che ogni componente abbia il proprio, bambini compresi. Ma scegliere una valigia per un bambino o una bambina non è sempre facile, perché deve rispondere a determinate caratteristiche: deve essere resistente, leggera da trasportare, divertente e colorata. Qui di seguito alcuni modelli interessanti in vendita su Amazon.

La valigia romantica per appassionate Disney

La valigia Samsonite Suitcase Disney è perfetta per le bimbe tra i 3 e gli 8 anni: ha ruote e chiusure robuste e una capienza adatta alle piccole di questa fascia d’età. È in colore rosa, reca un’illustrazione romantica di Minnie Mouse, e si può “cavalcare”, ovvero diventa un posto a sedere per una bimba durante le attese degli imbarchi o dell’arrivo dei treni.

Il trolley divertente con gli animali (ma c’è anche l’unicorno)

Il trolley Boppi Tiny Trekker va bene per i viaggi (per esempio per i voli low cost perché è piccolino ma capiente), ma anche in altre situazioni, come l’asilo o la scuola, perché i bambini possano trasportare i propri effetti personali. All’interno è dotato di una cinghia per fermare alcuni oggetti, e c’è uno scomparto interno con una doppia cerniera, mentre le rotelle rendono più agevole il trasporto. È disponibile in tante fantasie differenti ma tra tutte spicca il divertente e fantasioso unicorno.

La valigia perfetta per le bimbe “grandi”

La valigia Disney Enjoy the Day è robusta e capiente. Le sue caratteristiche: è realizzata in Abs, possiede una tasca interna con zip ed elastici, ha quattro doppie ruote multidirezionali, è dotata di una chiusura con combinazione che si trova su un lato. Le bimbe più grandi, per esempio dagli 8 anni in su, potrebbero trovarla l’ideale, tuttavia la valigia turchese con un’illustrazione di Minnie potrebbe piacere anche alle donne giovani che non hanno mai smesso di sognare.

La valigia-dinosauro cavalcabile

Ancora una valigia cavalcabile: stavolta è il trolley Trunki, che è verde ed è a forma di dinosauro: i bimbi e le bimbe appassionati di queste creature risalenti a centinaia di milioni di anni fa ne saranno felicissimi. Il bagaglio ha una cinghia esterna, in modo che il bambino che lo cavalca sia in completa sicurezza, ma la valigia può essere trasportata anche in altri modi. In più possiede 5 anni di garanzia: seguirà il bambino in tutti i suoi viaggi.

Per tutti gli appassionati dell’Uomo Ragno

Ha il volto dell’Uomo Ragno o, per dirla con il nome originale, Spiderman, questo trolley rigido ufficiale Marvel. È dotato di quattro rotelle, una maniglia estensibile e un’altra laterale, un reparto interno che si chiude con una zip. Le dimensioni sono adatte alle regole dettate dalle principali e più note compagnie aeree internazionali.

Il set per chi sogna lo spazio

Molti bambini e bambine sognano lo spazio ma da piccoli devono accontentarsi di qualche viaggio aereo con i genitori. Questo non impedisce però loro di sognare: è più facile con il set di valigie Costway, formato da due pezzi. Si tratta infatti di un trolley con maniglia retrattile e di uno zaino per bagaglio a mano con ruote girevoli. Il set è realizzato con materiali ecologici e all’interno le valigie hanno scomparti con zip per tenere tutto in ordine.

