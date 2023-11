10 t-shirt che vi faranno morire dal ridere, perfette anche da regalare a Natale

Vestirsi non è necessariamente soltanto una risposta al freddo o al caldo, ma in molti casi è il desiderio di ricercare il proprio stile o modo di essere. Perché no, magari anche mostrando il proprio lato scherzoso e autoironico con una delle magliette presenti tra le proposte Amazon dedicate alla moda.

Un modo per strappare un sorriso o meglio ancora una fragorosa risata. Diverse le possibilità a disposizione di chi sta pensando di rinnovare il suo guardaroba in maniera creativa e divertente. Di seguito alcune tra le magliette più simpatiche e originali per un look a "rischio risate".

Pancia? No, distanziamento sociale

Quando l'autoironia regna sovrana, così come il divertimento e il buonumore. La maglietta Lumomix da uomo "Non è pancia ma distanziamento sociale" centra perfettamente il periodo sdrammatizzando con simpatia. Disponibile in cinque diversi colori, con taglie che vanno dalla S alle 3XL.

Maglietta "torto o ragione"

Partner, amici e perfetti sconosciuti sono avvisati, per avere ragione bisognerà discutere con qualcun'altro. Queste simpatiche magliette Lumomix con scollo rotondo e manica corta sono realizzate nella versione nera in cotone 100%, mentre per le altre si va dal 90% cotone e 10% poliestere del grigio cenere al "50 e 50" degli altri toni. Ampia disponibilità anche di taglie, che vanno dalla XS alla 3XL.

Maglietta divertente per "quasi" indecisi

Quando si avrebbe così tanto da dire che le parole non vengono o magari è meglio tenerle per sé. La maglietta "Io boh ma voi mah" punta su un mix di ironia e sarcasmo per un effetto esilarante. Sei i colori disponibili, le maniche sono a doppia cucitura e bordo inferiore. Disponibile nella versione da donna o da uomo.

Magliette Stai serena

Dire a qualcuno di calmarsi non sempre produce l'effetto sperato, ma quando c'è di mezzo questa maglietta è meglio procedere simpaticamente con cautela. Queste divertenti magliette riportano la scritta "Stai serena lo dici al meteo" ed sono disponibili su Amazon in dieci diversi colori, con taglie che vanno dalla XS alla 3XL.

Alzarsi presto o essere simpatiche?

Un po' di autoironia e di sarcasmo non guasta mai quando si cerca di strappare una risata, come nel caso di questa maglietta Lumomix. Scelta difficile quella tra sveglia e simpatia, ma dall'effetto decisamente divertente. Ideale sia come acquisto personale che come regalo, ha lo scollo a V ed è disponibile in nero, blu e grigio.

Per chi ha sempre ragione, anche quando ha torto

Una delle magliette più divertenti e simpatiche tra quelle disponibili su Amazon. Quella Lumomix con scritta "Io ho sempre ragione e quando ho torto, ho ragione ad avere torto" farà sicuramente colpo, oltre a strappare fragorose risate. È disponibile non soltanto in varie colorazioni, dal nero al navy fino al grigio scuro, ma viene venduta sia nella versione donna, che per uomo o per bambini.

Maglietta per medici saggi

Le battute sulla scrittura dei medici non passano mai di moda e questa maglietta ne attinge con simpatica ironia. La scritta "un medico saggio una volta mi disse" è seguita da linee indecifrabili per un effetto risata contagioso. Questa "ricetta" per il buonumore è disponibile in dieci colori, in versione da uomo e da donna con taglie fino alla 3XL.

Fisico o capelli?

Andare in palestra o vestire un look sportivo può essere divertente, soprattutto con la maglietta giusta. Un po' di autoironia non guasta mai, come in questo caso grazie alla scritta "Con un corpo come questo chi ha bisogno dei capelli". Disponibile nelle versioni uomo, donna e bambini, variabili in dieci diversi colori. 100% cotone per il modello nero a tinta unita, 90/10 (poliestere) per il grigio scuro e 50/50 per le altre tonalità.

Quando mordersi la lingua non basta

La maglietta giusta per strappare un sorriso e allo stesso tempo far presente che sapete contare fino a 100 prima di parlare. La scritta "Meno male che non penso a voce alta" renderà decisamente l'idea e sarà un successo sicuro con le proprie amiche. Girocollo e manica corta le caratteristiche di base, oltre alla composizione 100% cotone nella versione nera a tinta unita.

Astemio non praticante

Una maglietta che si presenta da sola, ideale per una divertente serata tra amici all'insegna di qualche pinta di birra. La scritta "Astemio non praticante" accompagna queste simpatiche magliette Lumomix, disponibili per taglie dalla S alla 3XL.

