Portafogli uomo, come sceglierlo: ecco 6 modelli per non sbagliare

Ascolta ora: "Portafogli uomo, come sceglierlo: ecco 6 modelli per non sbagliare"

Un uomo parla anche attraverso il portafogli che usa. Per alcuni il portafogli è da destinare soltanto a contanti e carte di pagamento, per altri è un raccoglitore nel quale mettere ricevute, scontrini e qualsiasi altra cosa possa tornare utile.

Chi si è già trovato nella condizione di regalare un portafogli sa quanto possa essere difficile fare la scelta giusta. Con questi sei modelli restringiamo parecchio il campo perché li abbiamo scelti per accontentare chi preferisce il classico, chi punta molto sulla praticità e chi fa della robustezza un elemento imprescindibile. Un portafogli deve durare nel tempo. Vediamoli insieme.

Tommy Hilfiger Portafoglio Uomo Eton con Scomparto Monete

Pelle di vitello fuori e poliestere dentro. Un grande classico firmato Tommy Hilfiger che ha la particolarità di accontentare anche chi nel portafogli mette di tutto. Lo scomparto per le monete conferisce quel tocco di pratica eleganza in più e la morbidezza dei materiali resiste a qualsiasi spessore.

Le rifiniture sono decise, robuste ed eleganti, così come lo sono i quattro scomparti per carte e tessere che garantiscono praticità d’uso.

Deciso al tatto e, nel medesimo tempo, morbido e resistente. Adatto all’uomo che punta molto sulla presenza ma che resiste anche ai graffi.

Acquista il prodotto su Amazon

Portafoglio in vera pelle, slim

A metà strada tra l’elegante e lo sportivo, questo portafoglio in vera pelle ha dalla sua il fatto di essere molto fine e molto resistente. È dotato di Rfid, ovvero protegge dalla clonazione delle carte di pagamento elettronico, assicurando che malintenzionati non possano raccogliere i dati delle carte stesse.

Scomparto per le monete con piccola tasca, alloggiamento per 4 carte di pagamento e spazio a sufficienza per contenere di tutto un po’.

Resiste a qualsiasi stress, questo ne fa un ottimo portafogli per chi lavora all’aperto e si trova potenzialmente esposto alle intemperie.

Acquista il prodotto su Amazon

Portafoglio Cynure con portamonete

È un modello unisex che predilige la praticità. Monete, banconote, carte e chiavi. Tutto in un unico posto, tutto nella medesima tasca, come suggeriscono le dimensioni davvero minimal: 11 x 9 x 0,7 centimetri e il peso di 55 grammi.

Per fare tutto ciò ci vuole resistenza e, infatti, è una combinazione di pelle di mucca e poliestere per risultare forte ed elastico. Tre tasche con cerniera e una tasca esterna per favorire l’accesso a ciò che si usa più di frequente come, per esempio, un bancomat o la tessera sanitaria.

Minimalista, guarda dritto all’essenziale e può essere usato da chi fa sport così da chi veste in modo casual o elegante.

Acquista il prodotto su Amazon

FurArt porta carte di credito

Il portafogli per i geek, per i giovanissimi e per quelli che le monete le mettono in tasca. Si adatta a uomini e donne, può contenere banconote ma è votato a chi usa gli strumenti di pagamento elettronici e ne può ospitare fino a sei. La tasca trasparente esterna è comoda per conservare documenti come la tessera sanitaria, la patente o la carta di identità.

Le dimensioni sono ridottissime: 8 x 11,7 x 1,2 cm di spessore quando è completamente riempito in ogni suo spazio.

Poiché è il portafogli adatto a chi usa carte di credito e debito, è dotato di tecnologia Rfid. Completamente in poliuretano non teme le intemperie e resiste a qualsiasi condizione estrema. Consigliato per chi fa sport all’aperto.

Acquista il prodotto su Amazon

EASTPAK Crew Single

Elasticizzato e resistente, completamente in poliestere, è nato per contenere tutto ciò che è possibile mettere in un portafogli: documenti, carte di credito o debito, banconote, monete, chiavi e qualsiasi cosa sia necessario tenere a portata di tasca.

Apprezzato da un pubblico giovane, incontra il favore anche di chi giovane non è più ma ha mantenuto un’anima casual.

Un evergreen che non tramonterà mai, perché pratico e utile in qualsiasi occasione: può anche essere usato da chi fa sport e non vuole sacrificare il portafogli che usa tutti i giorni.

Acquista il prodotto su Amazon

I-Clip

È tra i portafogli più imitati perché unisce praticità, eleganza e resistenza. Si presta a chi veste elegante così come a chi veste casual o sportivo, perché sobrio e slim, come testimoniano le dimensioni: 8,7 x 6 x 1,4 cm e un peso di soli 22 grammi.

Discreto, può contenere fino a 20 banconote e fino a 12 carte, tra strumenti di pagamento e documenti.

Pelle e plastica resistente per una forma che sta comodamente in mano e nelle tasche anteriori dei pantaloni senza dare fastidio.

Dal design moderno è ottimo per chi vuole fare un regalo gradito senza temere di sbagliare, anche perché è adatto a uomini di tutte le età.

Acquista il prodotto su Amazon

Leggi anche:

*Contenuto sponsorizzato da Amazon*